提升民眾防火意識　南消七大隊小小消防員一日體驗宣導

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，協同新光三越中山店辦理「一日體驗小小消防員宣導活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊中正分隊，15日協同新光三越中山店辦理「一日體驗小小消防員宣導活動」，特別選在新光三越廣場，期望藉由該活動讓民眾於活動的樂趣中同時學習各種防災知識，以保障居家場所消防安全。

正逢期末考結束，家長及小朋友踴躍參與活動，期待透過這次小小消防員體驗營來學習防火知識及放鬆身心。這次防火宣導內容（活動關卡）計有「防火逃生觀念宣導」、「CPR操作」、「繩索橫渡體驗」、「消防射水體驗」等四項體驗活動，藉由宣導（遊戲）當中讓家長及小朋友了解正確的防火防災觀念，學習急救技能及體驗消防員滅火射水，宣導過程中也展示消防車輛及救災器材供民眾參觀，本次新光三越－中山店現場也準備宣導品，讓小朋友完成四道關卡後可以兌換宣導品，現場民眾反應熱絡，活動非常充實且有意義。

台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，同時消防局局長李明峯也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次一日體驗小小消防員，能吸引家長帶著孩子一同參與，藉由防火防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的都市。