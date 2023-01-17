感謝救命之恩！　南消七大隊南門高級救護隊成功救回OHCA患者

▲南門高級救護隊黃凱麟、李致穎，成功搶救1名無意識、無呼吸、也沒有脈搏的民眾送醫，如今今患者康復出院，特向兩位救護員致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區一名中年男子，2022年11月底在家中胸口不適後，突然昏倒失去生命徵象，家屬報案119派遣消防局第七大隊南門高級救護隊前往救援，經高級救護員於院前實施CPR及AED電擊，及時送醫搶救，民眾住院治療後正常行走康復出院，民眾於1月16日特地前來消防分隊，向救護人員黃凱麟與李致穎表達感謝之意。

南門高級救護隊黃凱麟、李致穎當時在救護現場評估該名患者已無意識、無呼吸、也沒有脈搏，立即施行CPR及AED電擊、架上「自動心肺復甦機(MCPR)」進行胸外按壓、同時給予靜脈輸液及急救用藥、「聲門上呼吸道(SGA)」插管及「BVM」等呼吸處置，努力不懈一路搶命到醫院，後續由醫護人員接受進行醫療處置，如今患者康復出院，兩位救護員對於能發揮專業知識與技能，及時挽救生命都感到非常開心。

第七大隊長黃輝林表示，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念及各界善心人士的愛心奉獻，目前消防局各分隊救護車已全面配置12導程監護儀、自動心肺復甦機、且已推行到院前緊急醫療救護系統與醫院即時連線，大大提升院前救護醫療品質。

最後，第七大隊也藉此機會推廣民眾學習CPR及AED，盡早辨識OHCA患者，盡早給予壓胸，提升康復率，並呼籲市民朋友留意近期早晚氣溫變化大容易誘發急性心肌梗塞，若有胸悶、胸痛等不適情形，應及早就醫，珍惜救護資源，共同打造更安全的生活環境。