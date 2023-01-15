新北情侶大盜搶金融機構落網　金山警「攔截圍捕演練」超逼真

記者郭世賢／新北報導

年關將近，為加強防護金融機構安全，新北市政府警察局金山分局10日上午舉辦「金融機構防搶攔截圍捕演練」，過程中由2名員警飾演頭戴白色面具1男1女歹徒，進入銀行臨櫃大廳行搶，並脅持由女警扮演的人質，警員隨即上前圍捕，場面驚心動魄，不少民眾誤以為真，直呼警察的反應能力太強了！

▲新北情侶大盜搶銀行落網，金山警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局於10日上午與淡水信用合作社共同舉行防搶演練；警方飾演頭戴白色面具之1男1女歹徒，進入銀行臨櫃大廳行搶，並脅持由女警扮演人質，經警方實施攔截圍捕後，在核二廠前將劫匪圍捕到案，演習過程順利圓滿，逼真程度也讓圍觀民眾幾乎信以為真，一度想拿起電話直接撥110報警。

演練劇本為2名歹徒，在金山區淡水信用合作社持槍強盜鉅款挾持人質後駕車逃逸，警方於台二線沿線設置攔截點圍捕，過程運用科技設備追蹤，讓搶匪突破重圍躲藏到萬里核二廠旁外圍後，遭到「快速打擊犯罪特警隊」以優勢警力一網成擒。

▲警方飾演頭戴白色面具之1男1女歹徒，進入銀行臨櫃大廳行搶。

由於飾演持槍1男1女搶匪的員警動作到位，舉手投足囂張凶狠，飾演人質的吳姓女警，在模擬遭擄時發揮演技，聲嘶力竭跪地求救，遭到歹徒拉扯的過程，嚇得在場提領金錢的民眾，差點拿起手機要報警，直呼警方演技爐火純青，堪比專業演員。

金山警分局長詹志文表示，演練目的為加強同仁利用即時科技，藉由實境演練及增加熟練處置應變作為。轄區各金融機構、賣場、銀樓、投注站、當舖業者也應隨時提高警覺，隨時與警方保持聯繫互動，以有效防制強盜搶奪發生。