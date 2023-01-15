快訊／雲林透天厝晚間火警！國小弟「光屁股」獲救　打119救全家

記者蔡佩旻、柯振中／雲林報導

雲林縣西螺鎮15日晚間發生火警，一處3層樓透天厝的2樓書房晚間5點56分起火燃燒起火燃燒，警消獲報後立刻派出9車共15人前往搶救，大約用了7分鐘成功撲滅火勢。該處住宅中有名國小弟弟正在洗澡，事發後光著屁股成功獲救。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

▲雲林西螺晚間火警。（圖／記者蔡佩旻攝）



警消調查，這起火警發生在安定里安定72-2號住宅，是一棟3層樓的透天厝，起火地點則是2樓的書房。消防局獲報後，立刻派遣西螺、二崙、莿桐、第二大隊，共出動8輛各式消防車、1輛救護車及15名人員前往現場搶救。

▼就讀國小的男童光著屁股獲救。（圖／記者蔡佩旻攝）



消防員晚間6點09分抵達現場，開始佈水線灌救，大約6點14分控制火勢、16分成功熄滅，初步調查燃燒面積約有10平方公尺，至於財物損失、起火原因仍待調查。

▼雲林西螺晚間火警。（圖／記者蔡佩旻攝）



值得一提的是，火警發生的當下，是家裡就讀國一的男童報案，救了一家人。而當時男童就讀國小的弟弟正在洗澡，最後光著屁股獲救。

國一男童表示，當時他與弟弟、媽媽、阿嬤及阿公、外傭在家，本來他人在一樓，上樓後突然發現竄出煙霧，不久後起火燃燒，於是立刻將弟弟喊出來，接著通報119，機警的行為讓全家平安獲救。