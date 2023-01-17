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正妹里長變身《今際》宇佐木！露香肩勇擒「劫匪」　網嗨爆了

記者翁子皓／新竹報導

防搶演練又出奇招！新竹市警局第二分局找來有「韓星級里長」、「最美里長」之稱的埔頂里長何芝寧合作，請她扮演「今際之國闖關者」中的女主角「宇佐木柚葉」，拍攝防搶宣導影片，網友看完之後，紛紛表示「里長真的好美，可以遷戶口過去埔頂里嗎」、「妳這個里長搶走我的心了」、「戀愛了」。

▲新竹市警察局第二分局找來美女里長何芝寧，拍攝防搶演練影片。（圖／翻攝Facebook／埔頂里何芝寧）

▲新竹市警察局第二分局找來美女里長何芝寧，拍攝防搶演練影片。（圖／翻攝Facebook／埔頂里何芝寧）

▲▼韓星級里長何芝寧與新竹市警察局第二分局合作，一同演出防搶演練影片。（圖／翻攝臉書「埔頂里何芝寧」）

隨著農曆過年將近，各金融機構、銀樓等容易成為歹徒覬覦下手的目標，因此，新竹市警察局第二分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使各行員隨時保持警覺性與危機意識，特地找來有最美里長之稱的埔頂里里長何芝寧，與永豐銀行新竹分行一起拍攝防搶演練影片。

只見影片中，員警扮演成「今際之國的闖關者」中的「梅花K」，持槍到銀行搶劫，機警的行員則趁機按下警報器，之後扮演成「宇佐木柚葉」的何芝寧與警方一同到場，警方根據鞋印、彈殼，與行員的目擊資料，推測出嫌犯身分，經循線追緝，最後在路邊將搶匪給壓制逮捕。

▲▼新竹市警察局第二分局找來美女里長何芝寧，拍攝防搶演練影片。（圖／翻攝Facebook／埔頂里何芝寧）

何芝寧表示，過年期間大部分民眾都會前往銀行換新鈔，為了提升各金融機構安全及自我防衛意識，警局都會進行防搶演練，希望藉此演練，使銀行職員遇到緊急事故時，馬上進行應對，使警方能在第一時間趕往處置，避免人員傷害及財物受損。她還說，拍攝過程真的很好玩，那麼「ㄎㄧㄤ」的搶匪，銀行員要忍笑太辛苦了。

網友見到何芝寧的扮相，紛紛表示「里長真的好美，可以遷戶口過去埔頂里嗎」、「妳這個里長搶匪搶走我的心了」、「戀愛了」、「每次看到都很想遷戶口」、「里長出道了」。

▲▼韓星級里長何芝寧與新竹市警察局第二分局合作，一同演出防搶演練影片。（圖／翻攝臉書「埔頂里何芝寧」）

▲▼韓星級里長何芝寧與新竹市警察局第二分局合作，一同演出防搶演練影片。（圖／翻攝臉書「埔頂里何芝寧」）

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