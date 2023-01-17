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疫後旅遊新體驗　阿里山咖啡莊園深度遊程+主題市集登場

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山一直是全國遊客津津樂道的觀光勝地，嘉縣府辦理地方創生計畫，由阿里山鄉公所執行的「阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季」17日上午在縣府中庭舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、農委會水保局南投分局長陳榮俊、阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山、優遊吧斯董事長鄭虞坪、原民會委員汪啟聖等人出席記者會力推今年首度開辦的咖啡莊園主題觀光遊程，以及將於3月份登場的咖啡主題市集，盼以咖啡產業連結觀光旅遊，再次帶動一波觀光熱潮。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

現場由參與本次計畫的5家咖啡莊園現沖各家精品咖啡給來賓品嚐，咖啡香氣滿溢，縣長翁章梁大讚阿里山樂野出品的高優質咖啡，並表示阿里山鄉企圖打造咖啡莊園主題式深度體驗旅遊版圖，以樂野部落為中心串連周圍的莊園、民宿，揉合鄒族文化，推出適合不同族群的沉浸式遊程令人期待。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

首發踩線旅遊團邀請食尚玩家駐站的旅遊部落客，及嘉義縣旅行商業同業公會業者，於記者會後隨即展開兩天一夜深度咖啡體驗之旅，期間將造訪鄒築園、優遊吧斯瑪翡莊園、野牡丹咖啡等咖啡莊園，品味手沖精品咖啡，咖啡生態導覽、後製烘焙參訪、咖啡風味杯測等。

除參觀導覽，更搭配趣味DIY「不插電咖啡」，從一顆顆咖啡生豆、挑豆甩豆、火烤烘豆、去殼、杵臼磨豆到手沖，體驗一杯自己做的咖啡，箇中滋味餘韻深長！並到金皮雕工作室親手做一個專屬特製的手環或鑰匙圈，體驗皮革雕染精巧手工藝尋樂山野，內容相當豐富。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者會開場由優遊吧斯雙人組姊弟「藍色楓葉」獻唱，歌詞敘述品味阿里山咖啡的美好，用穿透力的歌聲唱出動人旋律，品一杯阿里山樂野咖啡、聽味覺饗宴如雲遊阿里山；也邀請人稱「咖啡王子」的鄒築園創辦人方政倫，以歷經顛簸奮鬥、深耕地方創生的先驅視角，與知名資深旅遊達人工頭堅旅行長座談阿里山咖啡的發展歷程，共創未來旅遊藍圖的期許。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

高瑞芳說，感謝水保局的補助，經過這次記者會更讓大眾認識阿里山遠近馳名的咖啡，深度遊程希望促進咖啡農六級化產業服務，不只是販售，也帶動周邊效益興盛，打開知名度增加收入。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉鄉長高瑞芳力推阿里山咖啡。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，近年阿里山咖啡表現亮眼，國內外競賽都爭取很多榮譽，證明阿里山的氣候、緯度等條件能產出最好的咖啡！很多人過去可能沒到過咖啡產地，更沒有看過製作流程，遊程必能引起咖啡愛好者的興趣，讓阿里山的咖啡、人文、步道、風光、茶園盡收眼底，絕對是一趟充滿靈性的旅行。

▲▼ 2023阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季 咖啡莊園深度體驗遊程、主題市集登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲水保局地方地方創生意外讓阿里山咖啡崛起，圖為南投分局分局長陳榮俊。（圖／記者翁伊森攝）

另外，咖啡主題市集將於3月18日春暖花開的季節在樂野服務區登場，集結咖啡莊園與嚴選風格咖啡店家、甜點輕食、行動餐車、花草植物系手作、山系配件、大地系餐盤、戶外野遊用品等特色攤位，邀請當地原民樂團、藍色楓葉、溫蒂漫步、好樂團、南西肯恩等同台飆歌，唱響山野雲端。

為形塑造樂野產區咖啡品牌，部落社區在地的咖啡莊園聯合推出樂野產地限定聯名咖啡濾掛禮盒，精巧的六角形禮盒形似鑽石的LOGO呼應拉拉吾雅LALAUYA「啡常懂喝」，精緻手繪包裝呈現出各家莊園特色，咖啡果與楓葉訴說由楓葉幻化誕生的鄒族人，以咖啡作物再次締造了欣欣向榮的新氣象。

「阿里山鄒樂趣・咖啡野遊季」系列活動將延續至今年4月初，參與遊程將獲得限定咖啡濾掛禮盒1組，僅限額500名，即日起開放報名，千萬別錯過深度旅遊體驗的機會！

近年嘉義縣咖啡履履揚名國際，縣府協助在地咖啡農園深耕品牌特色，也舉辦了為期3年的咖啡三部曲建置計畫，從建置友善產業機制到致力發展特色潛力及莊園整體規劃，最後計畫外部行銷鏈結，著重行銷、通路拓展，目前嘉義縣的咖啡農已開始發揮三級產業效能，咖啡莊園有各自的風采、特色，希望凝聚咖啡產業優勢，把消費者帶進來。

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