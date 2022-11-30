阿里山劃為空氣品質維護區　柴油大客車加強空汙稽查

▲大客車駕駛注意! 阿里山路段空汙科技執法上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今年5月1日起在阿里山空氣品質維護區正式啟動管制，實施移動污染源稽查， 100年12月31日以前出廠的柴油大客車若進入管制區，須有一年內排放空氣污染物黑煙不透光率1.0m-1以下之檢驗紀錄，環保局配合AI車牌辨識系統偵測，至10月底裁罰36輛車，管制違反規定之車輛將依空氣污染防制法裁處新臺幣五百元以上六萬元以下罰鍰。

環保局指出，柴油大客車排煙需符合1.0m-1的環保署自主管理優級標章，稽查日前1年內要有黑煙不透光率1.0m-1以下的紀錄，101年出廠的車輛才能進入維護區內。空汙科技執法上路前，大客車檢測率約67.9%，實施管制後檢測率提升至83.9%，提升檢測率16%。1至2期大客車行駛率管制前是0.02%，管制後降為0.008%；3期車由管制前1.02%降為管制後0.33%；4期車由管制前6.31%降為管制後6.03%；5期以上車輛由管制前92.65%提升至93.63%。

4期以上車輛行駛率由管制前98.96%提升為99.66%。根據110年及111年AI科技執法(車牌辨識系統-石棹及自忠段)，行駛進入阿里山大客車輛數從110年5,957輛次成長至111年12,289輛次。

環保局運用2套AI車牌辨識系統及攔巡查作業，大客車配合空維區管制，進行檢測改善後符合規定約1,300輛，年減量約PM10：18.4公噸、PM2.5：17.1公噸。管制前4月30日(5月1日開始執行管制)於阿里山公路設置2台微型感測器，持續觀測器迄今並無異常狀況，維持阿里山良好空氣品質。

阿里山是全國首座高山空氣品質淨區，如今再劃設為空氣品質維護區更具指標意義，大大提升觀光品質，今年已規劃故宮南院空氣品質維護區等觀光及車流熱點，未來將持續增設空維區，積極提升嘉義縣空氣品質。