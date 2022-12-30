追曙光不用出門！天文館直播元旦熱門景點日出「彈指間全掌握」

▲台北天文館在元旦將直播熱門景點日出，民眾追曙光不用出門。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

2023即將到來，不少民眾想利用元旦追曙光、賞日出，但是又擔心受天氣或交通影響，為了服務民眾，台北天文館特別為設有高畫質攝影機直播的熱門觀賞日出景點，精算元旦當天民用曙光及日出時刻，民眾只要動動手指頭，就可即時看到三仙台、阿里山等地的即時畫面，絕不錯過今年第一道曙光與日出美景。

明天就是2022年最後一天，不少民眾除了參加跨年，也計畫去追2023年的第一道曙光或賞日出，但今年跨年受東北季風影響，部分景點天候不佳，前往景點又擔心塞車或人滿為患，為了不讓民眾舟車勞頓，台北天文館特別為設有高畫質攝影機直播的熱門觀賞日出景點，精算元旦當日的民用曙光及日出時刻。

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台北天文館表示，即時畫面來自台東縣東縣政府、東部海岸國家風景區管理處及阿里山國家風景區管理處設置的高畫質攝影機，天文館還幫民眾算出曙光與日出時間，例如三仙台曙光時間為清晨6時10分，日出則是6時35分02秒，阿里山曙光時間為清晨6時11分，日出則是6時35分22秒，華源觀景台曙光時間為清晨6時11分，日出則是6時35分17秒。

除了上述特定直播景點外，天文館表示，民眾也可以利用天文館的「2023年元旦曙光互動地圖」，在線上地圖點選位置，即可得到當地精確的元旦曙光及日出時間。相關景點鏈結與曙光、日出時刻等資料，可參閱台北天文館網站。