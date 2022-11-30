體驗多元茶文化饗宴　阿里山高山茶都三大茶莊風味獨具

▲阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山除了日出雲海，還有茶海叫人難忘。大阿里山茶區綿延起伏的茶園整齊排列著，不論是襯著藍天白雲或雲霧繚繞，彷彿都像置身在仙境般，且因地形不同茶園也各有特色，以360度絕佳展望的景點有瑞峰「1314海鼠山」、太和「大風埕觀日峰」，而169縣道旁就能將美景採收的太和樟樹湖茶園絕對叫人驚艷，附近還有花石溪步道、巃仔尾步道穿梭茶園、眺望群山，遊客不多有如茶園秘境，用手機就能拍出一幅幅大作。

你喝過茶，但看過茶樹嗎？你知道茶葉怎麼變成即沖即飲的茶包嗎？以及一碗好茶湯又是怎麼誕生的呢？為了讓茶不只是文化，而是融入每個家庭、每個人的生活，阿里山茶農們除了種茶、做茶，還開放民眾預約茶體驗，透過採茶、炒茶、揉茶、焙茶拉近與茶的距離，也能從品茶過程中找到自己喜歡的茶品。

位在阿里山重要茶區的「林園製茶」是石棹種茶先驅，海拔1200-1600公尺，終年雲霧繚繞，濕度夠、溫差大，擁有茶葉生長的優勢，加上用心經營產製銷一條龍，創造出高品質的茶，近年也致力推廣農遊體驗，包括茶園導覽、採茶、揉茶、茶席品茗等，頂著斗笠、手拎茄芷袋，有模有樣的扮起阿里山採茶姑娘，在那不著邊際的翠綠茶園顯得可愛極了。

此外，還能享用當地食材及茶葉入菜的創意茶餐，有經典的苦茶油雞、鹹山豬肉、炸茶葉及下飯的茶鬆、茶梅，用高腳杯喝阿里山愛玉，如果凍般咕溜的愛玉搭配百香果的酸甜滋味，讓人忍不住一口一口地送進嘴裡，飯後來到百年古厝茶席品茗，感受慢步調，學著將浮躁的心沉靜下來，整趟行程會從中體會到「你擁有的每一件美好事物，都有人堅持並用心對待」，入口的茶似乎又更香了。

台18阿里山公路上也有許多茶行提供品茗、特色茶餐、茶體驗，且每一家都有屬於自己獨有的茶園風光！隙頂「生力農場」是阿里山第一批茶農，擁有絕佳的山景第一排視野，推出無菜單田園料理以茶入菜和烘焙，尤其以阿里山紅茶豬腳最屬人氣，豬腳Q彈且泡過紅茶超解膩，還有烏龍茶排骨湯，湯頭清甜入口就能聞到烏龍茶香。

而同在隙頂的「旭隆製茶」則有全台獨家團茶體驗，以及原生種蒔茶做出不同口味的特色茶，也有提供室外茶席自助泡茶，下次到阿里山旅遊不妨停下腳步品茗、賞景、啖茶食。

嘉義縣長翁章梁說，茶回甘的不只是茶葉本身，還有茶農對茶投入的情感，現在進到大阿里山區到處可見一片綠油油的茶園，一望無際格外療癒，運氣好還能見到雲海大景及夢幻琉璃光，現正是進入採冬茶時節，大家要把握時機上山賞景及預約茶體驗。

想要體驗一場茶文化盛宴！12月10日至12月18日中埔農會金蘭分部「嘉義博茶會」，更多嘉義茶旅體驗推薦請看「慢遊嘉義」粉專。

台18阿里山公路茶體驗推薦：

林園製茶

電話：05-2561523

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹19-57號

生力農場

電話：05-2586785

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號

旭隆製茶

電話：0912-755917

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂63-1號