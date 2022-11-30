　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

體驗多元茶文化饗宴　阿里山高山茶都三大茶莊風味獨具

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山除了日出雲海，還有茶海叫人難忘。大阿里山茶區綿延起伏的茶園整齊排列著，不論是襯著藍天白雲或雲霧繚繞，彷彿都像置身在仙境般，且因地形不同茶園也各有特色，以360度絕佳展望的景點有瑞峰「1314海鼠山」、太和「大風埕觀日峰」，而169縣道旁就能將美景採收的太和樟樹湖茶園絕對叫人驚艷，附近還有花石溪步道、巃仔尾步道穿梭茶園、眺望群山，遊客不多有如茶園秘境，用手機就能拍出一幅幅大作。

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

你喝過茶，但看過茶樹嗎？你知道茶葉怎麼變成即沖即飲的茶包嗎？以及一碗好茶湯又是怎麼誕生的呢？為了讓茶不只是文化，而是融入每個家庭、每個人的生活，阿里山茶農們除了種茶、做茶，還開放民眾預約茶體驗，透過採茶、炒茶、揉茶、焙茶拉近與茶的距離，也能從品茶過程中找到自己喜歡的茶品。

位在阿里山重要茶區的「林園製茶」是石棹種茶先驅，海拔1200-1600公尺，終年雲霧繚繞，濕度夠、溫差大，擁有茶葉生長的優勢，加上用心經營產製銷一條龍，創造出高品質的茶，近年也致力推廣農遊體驗，包括茶園導覽、採茶、揉茶、茶席品茗等，頂著斗笠、手拎茄芷袋，有模有樣的扮起阿里山採茶姑娘，在那不著邊際的翠綠茶園顯得可愛極了。

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，還能享用當地食材及茶葉入菜的創意茶餐，有經典的苦茶油雞、鹹山豬肉、炸茶葉及下飯的茶鬆、茶梅，用高腳杯喝阿里山愛玉，如果凍般咕溜的愛玉搭配百香果的酸甜滋味，讓人忍不住一口一口地送進嘴裡，飯後來到百年古厝茶席品茗，感受慢步調，學著將浮躁的心沉靜下來，整趟行程會從中體會到「你擁有的每一件美好事物，都有人堅持並用心對待」，入口的茶似乎又更香了。

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

台18阿里山公路上也有許多茶行提供品茗、特色茶餐、茶體驗，且每一家都有屬於自己獨有的茶園風光！隙頂「生力農場」是阿里山第一批茶農，擁有絕佳的山景第一排視野，推出無菜單田園料理以茶入菜和烘焙，尤其以阿里山紅茶豬腳最屬人氣，豬腳Q彈且泡過紅茶超解膩，還有烏龍茶排骨湯，湯頭清甜入口就能聞到烏龍茶香。

而同在隙頂的「旭隆製茶」則有全台獨家團茶體驗，以及原生種蒔茶做出不同口味的特色茶，也有提供室外茶席自助泡茶，下次到阿里山旅遊不妨停下腳步品茗、賞景、啖茶食。

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁說，茶回甘的不只是茶葉本身，還有茶農對茶投入的情感，現在進到大阿里山區到處可見一片綠油油的茶園，一望無際格外療癒，運氣好還能見到雲海大景及夢幻琉璃光，現正是進入採冬茶時節，大家要把握時機上山賞景及預約茶體驗。

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

想要體驗一場茶文化盛宴！12月10日至12月18日中埔農會金蘭分部「嘉義博茶會」，更多嘉義茶旅體驗推薦請看「慢遊嘉義」粉專。

台18阿里山公路茶體驗推薦：
林園製茶
電話：05-2561523
地址：嘉義縣竹崎鄉中和村石棹19-57號

生力農場
電話：05-2586785
地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號

旭隆製茶
電話：0912-755917
地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂63-1號

▲▼阿里山茶海來襲！茶體驗走入嘉義高山茶都 。（圖／嘉義縣政府提供）

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
日本神人再預言：2024大選「這黨派」贏面大
交部不補助Gogoro！1200首都圈月票卻能申請　交長曝關
裝手機架要100！大學生留負評　車行老闆氣炸
與爆乳田慎節同選區！戴寧涉貪仍當選　臉書曝心情
民進黨對選戰樂觀「把提名當政治分贓」　基層曝敗選關鍵
快訊／11級強風來了！今氣溫溜滑梯　已跌到16.1℃
還原「批鬥何志偉大會」真相　蔡英文：人民不希望民進黨獨大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

原住民長期照顧文健站　37隊參加活力健康操南區初賽

嘉義縣部落社區健康營造成果展　體態減重班15人半年減重111.3kg

體驗多元茶文化饗宴　阿里山高山茶都三大茶莊風味獨具

阿里山劃為空氣品質維護區　柴油大客車加強空汙稽查

科技建警偵防並重　永康警林偉民發揮科技長才受表揚

故宮南院馬拉松結合博物館日跑者免費入館　文化與運動跨域合作

選後移除廣告旗幟護環境　朴子市安福里街道清掃示範

嘉義縣標售非公用房地　嘉義市3標＋布袋鎮1標

嘉義縣12／1開放警察刑事紀錄證明　線上申請分局領件

微型電動二輪車新法上路　嘉縣警加強宣導及取締

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

原住民長期照顧文健站　37隊參加活力健康操南區初賽

嘉義縣部落社區健康營造成果展　體態減重班15人半年減重111.3kg

體驗多元茶文化饗宴　阿里山高山茶都三大茶莊風味獨具

阿里山劃為空氣品質維護區　柴油大客車加強空汙稽查

科技建警偵防並重　永康警林偉民發揮科技長才受表揚

故宮南院馬拉松結合博物館日跑者免費入館　文化與運動跨域合作

選後移除廣告旗幟護環境　朴子市安福里街道清掃示範

嘉義縣標售非公用房地　嘉義市3標＋布袋鎮1標

嘉義縣12／1開放警察刑事紀錄證明　線上申請分局領件

微型電動二輪車新法上路　嘉縣警加強宣導及取締

韓網狂批MAMA這2點最無言！　「學奧斯卡結果四不像」：水準越來越差

爆乳田慎節當選被看衰　小商人369字開嗆南投縣政府被讚翻

女山友小解後迷路求援　內埔警機警以「這招」引導她脫困

原住民長期照顧文健站　37隊參加活力健康操南區初賽

僅1縣市沒中　日本神人再曝預言：這黨派2024大選贏面仍大

交部不補助Gogoro！1200首都圈月票卻能申請　大小眼？交長曝關鍵

30歲女「不菸、無家族史」罹肺癌！　胸腔醫點名：台南吸空污長大

嘉義縣部落社區健康營造成果展　體態減重班15人半年減重111.3kg

狼王萬幸阿基里斯腱沒事！　唐斯右小腿拉傷休兵4至6周

內閣恐改組！外界點名林右昌接交長　有壓力？王國材淡回「不會」

Angelababy登聯合國演講　 超流利英文被讚爆

地方熱門新聞

布袋婦人領50萬喪葬費　警方通知女兒到場苦勸阻詐

35中隊飛機棚廠區等古蹟　修復工程開工

小客車誤闖平交道撞上森鐵工程車

桃園長庚轉運站　12/1再進駐7條國光客運

里長候選人賄選還凍蒜　檢起訴再提當選無效

嘉縣警加強宣導及取締微型電動二輪車

惡搞西羅殿天公爐　專家曝恐怖後果

微電車11/30起　正式掛牌

台中市「綠營3老將」中箭落馬

大員皇冠假日酒店首辦聖誕點燈

南投環保局協助清空埔里清潔隊辦旁垃圾山

嘉義縣12/1開放警察刑事紀錄證明分局領件

朴子市安福里街道清掃示範

即／台中北屯大停電！原因曝光

更多熱門

相關新聞

阿里山柴油大客車加強空汙稽查

阿里山柴油大客車加強空汙稽查

嘉義縣今年5月1日起在阿里山空氣品質維護區正式啟動管制，實施移動污染源稽查， 100年12月31日以前出廠的柴油大客車若進入管制區，須有一年內排放空氣污染物黑煙不透光率1.0m-1以下之檢驗紀錄，環保局配合AI車牌辨識系統偵測，至10月底裁罰36輛車，管制違反規定之車輛將依空氣污染防制法裁處新臺幣五百元以上六萬元以下罰鍰。

阿里山森林鐵路110週年！21號shay蒸汽火車回歸

阿里山森林鐵路110週年！21號shay蒸汽火車回歸

阿里山英迪格開放訂房　價格曝光

阿里山英迪格開放訂房　價格曝光

阿里山林鐵台車煞車斷　2工人跳車

阿里山林鐵台車煞車斷　2工人跳車

麥當勞搶攻700億咖啡商機　阿里山單品咖啡限量10萬杯搶市

麥當勞搶攻700億咖啡商機　阿里山單品咖啡限量10萬杯搶市

關鍵字：

阿里山高山茶都

讀者迴響

熱門新聞

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

C羅「上帝之髮」懸案破了！

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

全明星CP爆分手！　周予天夜店摟長髮妹進家門

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面