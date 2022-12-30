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柏油路面結霜！阿里山新中橫公路成雪白世界　絕美景色曝光

▲▼阿里山近日結霜，景緻美不勝收。（圖／翻攝Facebook／漫步在雲端的阿里山）

▲阿里山近日結霜，景緻美不勝收。（圖／翻攝Facebook／漫步在雲端的阿里山，下同）

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

台灣入冬後各地氣溫驟降，山區紛紛傳出結霜、下雪等消息，臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」PO出幾張道路、草坡、結霜的照片，表示12月28日清晨阿里山因水氣足夠，導致戶外覆蓋著一層明顯的白霜，隨著日照回溫後才逐漸融化。

▲▼阿里山近日結霜，景緻美不勝收。（圖／翻攝Facebook／漫步在雲端的阿里山）

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「漫步在雲端的阿里山」表示，從上一波寒流開始，阿里山晨昏接近0度，白天的背光面也都在10度以下，隨著近日水氣足夠，阿里山12月28日清晨背光的迎風面，包括草坡、木平台、地板、車頂，都覆蓋一層明顯的白霜，瞬間變成如夢似幻的雪白世界。

▲▼阿里山近日結霜，景緻美不勝收。（圖／翻攝Facebook／漫步在雲端的阿里山）

「漫步在雲端的阿里山」指出，阿里山往玉山塔塔加的台18線新中橫公路更是誇張，沿途多處路面幾乎都是一層白霜，鹿林神木過後更為明顯，即便到了中午時分，已被不少車輛經過輾壓，柏油路面的白霜依舊。有關單位為避免駕駛未注意，在部分轉彎路段中央擺放交通錐，提醒用路人小心打滑。

「漫步在雲端的阿里山」呼籲，如果民眾近日或跨年會路過新中橫公路塔塔加，務必要注意行車安全，只要看到路面鋪上一層雪白，不是結冰就是結霜，車輛過彎時要小心駕駛，如果車速過快，容易打滑掉到路旁的排水溝，想停車體驗冰霜的朋友，也要特別小心，一般鞋子很容易滑倒。

▲▼阿里山近日結霜，景緻美不勝收。（圖／翻攝Facebook／漫步在雲端的阿里山）

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