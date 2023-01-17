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淡水春遊全新打卡點！海關碼頭「巨兔破關」130公分裝置藝術亮相

▲▼淡水古蹟博物館打造春節全新打卡點！130公分的大白兔在淡水海關碼頭洋樓前探出頭來，「巨兔破關」預計成為兔年開春最夯的拍照點之一。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水古蹟博物館打造春節全新打卡點「巨兔破關」，130公分的大白兔在淡水海關碼頭洋樓前探出頭來。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

淡水古蹟博物館打造春節全新打卡點！130公分的大白兔在淡水海關碼頭洋樓前探出頭來，「巨兔破關」預計成為兔年開春最夯的拍照點之一，跟巨兔合照上傳至自己的臉書或IG，還有機會獲得好禮。春節預計初二（1/23）開館，1張門票可同時參觀3處古蹟，還有4處古蹟全年免費參觀，適合全家大小一起走春。

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▲淡水海關碼頭先前的裝置藝術「喵屁卡關」受到喜愛，如今正式交棒給「巨兔破關」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

淡水海關碼頭洋樓先前化身「巨型貓屋」受到許多貓奴歡迎，今（17）日正式亮相最新的拍照點「巨兔破關」，一隻130公分的大白兔在洋樓前探出頭來，驚訝的表情就像對窗臺的大貓說，「蝦米？換我上場了嗎？」可愛程度與「喵屁卡關」不相上下。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，去年吸引10萬人次朝聖的「喵喵洋樓」，已換上濃濃過節氣氛的新裝，把「喵屁卡關」正式交棒給「巨兔破關」，祝福所有遊客來年都能破關斬將，兔年行大運。

而除了巨兔破關外，年節假期推出「兔兒（TOUR）遊淡古」新春系列活動，串聯「淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺」三處古蹟景點，提供兔年限定的印章，從初二至初六（1/23~1/27）前20位集滿3個章，就可免費獲得淡古旅行選物組禮盒，預計送出100組。

而淡水街長多田榮吉故居浴衣體驗，也推出「2人同行，1人免費」（以價高者計費）的好康優惠，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動，推薦有興趣的人把握機會。

▲▼淡水古蹟博物館打造春節全新打卡點！130公分的大白兔在淡水海關碼頭洋樓前探出頭來，「巨兔破關」預計成為兔年開春最夯的拍照點之一。（圖／淡水古蹟博物館）

▲淡水海關碼頭「巨兔破關」現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，讓民眾發揮創意合影。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館將於初二（1/23）開館，門票每張80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份可享免票優惠。而淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居等，則是全年度免費參觀。

淡水海關碼頭「巨兔破關」現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，讓民眾發揮創意合影，在初二～初八(1/23~1/29)期間，只要跟巨兔合照上傳至自己的臉書或IG，標記 #淡水古蹟博物館，即可獲得新春小禮，每日限量50份，送完為止。

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