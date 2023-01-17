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五星飯店出招！財神爺發紅包帶房客走春　買福袋抽價值2萬↑套房

▲▼漢來大飯店推出5888元福袋還能抽紅包，最大獎是價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲漢來大飯店推出5888元福袋還能抽紅包，最大獎是價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

即將迎接史上最長10天春節連假，高雄漢來大飯店將邀請除夕夜入住的房客，由財神爺在初一早上帶領大家到外頭走春，沿街介紹景點與美食，參加的房客還能獲得價值200元紅包。同時，業者也於除夕至初三安排100組夢幻福袋，每袋5888元，內容物價值8600元以上，買福袋還能抽紅包，最大獎可入住價值2萬多元的兔肖像主題家庭套房。

喜迎兔年，漢來大飯店首度舉辦財神爺帶領大家走春的活動。漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹表示，飯店預計邀請除夕過夜的房客，大年初一早上9點16分由財神爺帶領戶外走春迎福，往西北方出發行走，沿路介紹當地知名漢神商圈景點與美食，預計經過國硯豪宅大樓、高雄流行音樂中心、高雄女中以及飲料名店。

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毛玲竹說，此場活動開放房客免費報名參加，大年初一和財神爺一起走春集喜氣，也讓房客對飯店周遭有進一步認識，參加者還可以獲得價值200元紅包贈禮。

▲▼漢來大飯店推出5888元福袋還能抽紅包，最大獎是價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲漢來大飯店推出5888元福袋，價值超過8600元。（圖／漢來大飯店提供）

另外，漢來大飯店也大手筆要送出價值2萬多元的主題套房住宿券。除夕到大年初三安排100組夢幻福袋，每袋5888元，內容為漢來與三麗鷗聯名的精選商品，每袋價值超過8600元以上，購買福袋民眾可免費抽紅包試手氣，袋袋有獎，最大獎可入住價值要2萬多元的兔肖像主題家庭套房。

▲▼漢來大飯店推出5888元福袋還能抽紅包，最大獎是價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲▼買福袋有機會抽中價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

▲▼漢來大飯店推出5888元福袋還能抽紅包，最大獎是價值2萬多元的套房。（圖／漢來大飯店提供）

高雄洲際酒店則宣布，農曆春節期間入住，凡晚間6點後入住或提早於上午11點退房，即可現場參加扭蛋抽獎活動，每房最多擁有2次抽獎機會。

獎項包括高雄洲際酒店精品禮盒、餐飲抵用券、經典港灣海景房住宿券、開放式套房住宿券等，更有機會贏得高雄洲際酒店總統套房住宿券。

▲高雄洲際酒店推出《星級密探召集令》，招募百位神秘客，免費體驗一泊二食的星級密探生活。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲過年期間晚入住或早退房，有機會抽中高雄洲際酒店總統套房住宿券。（圖／高雄洲際酒店提供）

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