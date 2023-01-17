消防弟兄嗨玩義大只要119元！屬兔遊客過年＄199賽車樂園玩整天

▲義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

即將迎接史上最長10天春節連假，走春就去高雄！義大遊樂世界為感謝消防員、義消弟兄辛勞，限時4天推出購票只要119元！另外，生肖「屬兔」的也有好康，鈴鹿賽道樂園推出春節10天期間限定，只要核對證件就享全日暢遊199元。

義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，1月19至22日，連續4天消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元，家人同遊也只要599元。

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▲義大遊樂世界為感謝消防員、義消弟兄辛勞，限時4天推出購票只要119元。（圖／義大遊樂世界提供）

1月18日起，義大遊樂世界特別推出新春遊行「危險的金蘋果」，看希臘三大女神上演爭奪宙斯金蘋果的神話戲碼，跟隨著眾神一起遊行，猶如身歷希臘神話奇境。

▲鈴鹿賽道樂園是全台唯一日本授權的遊樂園。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

鈴鹿賽道樂園自1月20日至1月29日推出春節期間限定，屬兔者 (民國100、88、76、64、52、40、28、16年，以及民國101、89、77、65、53、41、29、17年二月底前出生者)需於結帳前出示證件核對，即享全日暢遊199元（不含卡丁車）。

另外，鈴鹿賽道樂園也與重新開幕的壽山動物園合作，推出雙園暢玩，即日起至2023年2月28日，購買乙張鈴鹿賽道樂園全日暢遊券，再送乙張壽山動物園入園券，此入園券免上網預約即可使用，使用期限至2023年3月5日。1張票價2種享受，可暢玩鈴鹿賽道樂園以及REOPEN的壽山動物園，且動物園票券免預約以及平假日都能使用，讓遊客能更深入體驗高雄特色景點。