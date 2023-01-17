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獨／超狂營養午餐　「黯然銷魂飯」還有皇帝御膳「花雕雞」

▲建國國中營養午餐。（圖／楊秀棻提供）

▲營養師為學生規劃電影主題的營養午餐菜單。（圖／楊秀棻提供）※點圖放大

記者楊惠琪／台北報導

黯然銷魂飯、戰斧豬排、起司鮪魚可麗餅、西班牙海鮮飯…，你沒看錯，這都是學校營養午餐菜單。雲林縣建國國中自辦學校營養午餐，請來曾在大學任教的營養師楊秀棻規劃菜單，每周推出主題菜色，像是「電影周」有黯然銷魂飯、「環遊世界周」有戰斧豬排，還有「餐桌上的清史」吃乾隆愛吃的花雕雞。

12年前，楊秀棻從學界轉換跑道到國中校園擔任營養師，滿懷營養專業背景，希望能提供好吃又營養的午餐給學生，希望扭轉外界「營養午餐就是難吃的代名詞」。從每餐只有17元預算，到現在每餐62元，楊秀棻總在挑戰「在有限的經費下，創造無限可能」，她說，因為是公辦公營，不用考慮利潤，把所有預算都用在食材上就對了。

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楊秀棻說，如果自己是學生，也不想要吃一成不變的午餐，因而以周為單位規劃菜單，一開始以教科書當主題，像是從國語課文、生物課、歷史課延伸出菜單，如生物課教到藻類菇類，當周就會有海苔、蕈菇類相關料理；歷史教到清朝就推出「餐桌上的清史」，可以吃到乾隆皇帝愛吃的花雕雞、酸菜白肉鍋，還有慈禧太后愛的「清燉肥鴨」。

▲建國國中營養午餐。（圖／楊秀棻提供）

▲營養師為學生規劃「餐桌上的清史」營養午餐菜單。（圖／楊秀棻提供）※點圖放大

為更貼近學生日常生活，楊秀棻甚至以「電影周」為主題，電影《食神》的黯然銷魂飯，《深夜食堂》的焗烤白菜、豬肉味噌湯，《美味關係》的紅酒燉牛肉等食譜都入菜；「環遊世界周」則有戰斧豬排、可麗餅，「夜市小吃周」有麵線羹、蚵仔煎、雞肉飯等；而到了「段考周」則會出現哆啦A夢的記憶吐司。

建國國中營養午餐廚房，由楊秀棻領軍規劃菜單，帶領6名廚工，每天料理4所學校、共1200份餐點，為了求新求變，菜色幾乎很少重複，加上呼應主題的菜單，料理費工，為了讓學生每天午餐都充滿期待，楊秀棻說：「每天廚房就像戰場，但看到回收的菜桶都是空的，一切都值得了。」

楊秀棻說，曾有畢業生寫聯絡簿請導師轉達，國中這三年他吃的很滿足，感謝營養師和廚房人員的辛勞，讓她很感動，也是支撐她繼續為台灣學校營養午餐奮戰下去的動力。

▲建國國中營養午餐。（圖／楊秀棻提供）

▲營養師為學生規劃電影主題的營養午餐菜單。（圖／楊秀棻提供）※點圖放大

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