營養午餐≠難吃！熱血營養師成立粉專教戰「好吃秘訣」

▲雲林縣建國國中自辦營養午餐，每周主題菜單，挑戰廚房阿姨的廚藝。（圖／楊秀棻提供）

記者楊惠琪／台北報導

提到學校營養午餐，你會想到什麼？就算不是難吃的代名詞，也絕對不會跟美食聯想在一起。雲林縣建國國中營養師楊秀棻為了翻轉營養午餐的負面印象，4年前開始成立臉書粉絲專頁「棻你吃一口營養午餐」，分享在校內規劃的營養午餐菜單與擺盤照片，教戰好吃秘訣，成為營養午餐界的網路版教科書。

抱著想要翻轉營養午餐菜色的決心，楊秀棻從學界轉換跑道到建國國中校園，把自己當成餐廳的經營者，規劃創意菜單，帶領六名廚工，每天供應1200份午餐，並設置臉書粉專記錄每天營養午餐菜色，慢慢累積一票粉絲，還有來自全台各地的營養師加入，從一人發文，到有越來越多志同道合的營養師分享切磋，掀起一波校園營養午餐的小革命。

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「營養午餐菜單需要故事」，楊秀棻說，與其告訴學生「多吃蔬菜」生硬的衛教內容，不如開出「辦桌料理」、「夜市小吃」、「防疫套餐」等主題菜單吸引學生，而且要不斷開發新產品，最好可以切合時事、流行文化等，維持學生的新鮮感，午餐行銷也很重要，可以搭配海報或圖卡，讓學生瞭解午餐烹調跟菜色搭配的說明，吃起來更有感。

▲建國國中營養午餐製作海報圖卡，讓學生瞭解午餐烹調跟菜色搭配的說明，吃起來更有感。（圖／楊秀棻提供）

楊秀棻進一步指出，營養午餐不只要有趣、好看還要好吃，因此在開立菜單時，應掌握廚房媽媽最擅長的烹調手法，同時也要建立食譜份量與步驟，維持菜色的穩定度；菜單開立者跟主廚間必須充分溝通，瞭解每道菜的工序與擺盤，才能判斷廚房人員是否可以駕馭，能在有限的時間內完成上千名師生的伙食。

楊秀棻說，臉書粉專成立4年來，堅持每天拍照上傳，並經常分享營養午餐故事，希望透過網路行銷，帶動全台營養午餐革命，更希望能變成學校的特色之一，成為招生的一大利器。

