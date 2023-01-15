消防平安兔現身市場賀新春　大型住警器氣球吸睛創意防火宣導

▲台南市消防第四大隊局山上分隊，結合山上婦女防火宣導成員，執行擴大防火暨創意宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防第四大隊局山上分隊，結合山上婦女防火宣導成員，在山上零售市場辦理119擴大防火暨創意宣導活動。

本次宣導內容包含推廣居家應安裝住警器、居家用火用電安全、防範一氧化碳中毒、卡式爐使用安全、滅火器操作、火災避難逃生要領及須知、春節購買爆竹煙火需有認可標示等，恰逢農曆春節即將到來，假日早晨前來採買年節貨品的民眾絡繹不絕，是絕佳的防火宣導機會。

山上分隊隊員扮演兔年吉祥物「消防平安兔」擔任宣導親善大使，利用氣球製作創意大型住警器模型及消防車輛造型氣球吸引來現場關注的眼球，且於現場發送防火宣導廣告用紅包袋及宣導品，祝賀民眾兔年新春好運來。

第四大隊大隊長蔡國保表示春節民俗民眾購買爆竹煙火需有合格認可標示，並注意使用安全及規定，尤其未滿12歲兒童施放一般爆竹煙火應由父母陪同，若違反者會處以罰鍰。

消防局局長李明峯亦表示，年節除夕圍爐應正確使用攜帶式卡式爐，將卡式瓦斯罐安裝妥當，且不要使用過大鍋具及烤盤，以避免熱輻射造成器具接合處的密合墊裂化及瓦斯罐壓力升高，產生漏氣致著火爆炸，如此才能安心團圓過好年。