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災害疫情攏虎去兔躍新年迎春來　南消一大隊擴大防火防災宣導

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為將正確消防安全觀念傳達給民眾，台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，14日上午8時起到12時止，在新營區南瀛綠都心公園，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」119擴大防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動以消防知識體驗闖關搭配著色繪圖及捐血助人活動辦理，著色活動參與對象為12歲以下兒童；體驗闖關則歡迎ㄧ般民眾參加，現場並有消防體驗及器材展示介紹，另外搭配舞台表演及摸彩券抽獎品等方式展現。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

著色繪圖有4種設計，分別以簡單易懂的防火知識圖案搭配國英語之雙語宣導標語，讓孩童一邊著色的同時，讓避難逃生觀念烙印心裡。宣導闖關活動項目計有：野外安全停看聽、逃出生天、防災準投王、防災宣導大富翁、油鍋滅火體驗宣導、全民「心」運動、濃煙宣導實境秀、震動搖滾-地震保命三步驟等8個關卡。再透過消防人員準備的各種宣導教具、專業解說及引導親子實際操作體驗，期能讓民眾透過闖關活動，加深對消防工作的印象，並從有獎徵答中學到各種防災常識，進而落實到日常生活當中。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長夫人劉育菁也蒞臨現場，與臺南市消防之友會理事長許敘超、第一辦事處處長陳志宏，一起挽袖捐熱血，共同響應捐血人在捐血過程中互助快樂，也呼籲民眾踴躍捐輸熱血，吸引了廣大市民共同響應。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中還邀請到海峽衛視與東森電視台聯合主辦第三屆青春最強音兩岸總冠軍歌手林泓辰到場演唱，除了帶來精彩的歌曲表演，還跟台下民眾近距離互動，現場氣氛熱鬧非凡。摸彩獎品有switch、小家電、腳踏車、精美禮品等百餘個豐富獎項，讓民眾參與活動後，有機會把大獎帶回家。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，年關將至，重視防災及珍惜救護資源的觀念刻不容緩，也提醒民眾居安思危防患未然，平時注意用火用電安全，一起打造「幸福無災」的宜居城市。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲：隨著農曆新年腳步越來越近，建議民眾減少施放爆竹煙火，如要燃放爆竹煙火，切記選購貼有合格認可標示，切勿購買來路不明產品。

▲台南市消防局第一大隊及台南市消防之友會第一辦事處，辦理「2023災害疫情攏虎去，兔躍新年迎春來」防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長石家源亦表示：利用多元生動的宣導方式，活用防災知識小技巧，希望民眾藉由活動「樂中學」，讓防火防災意識深植心中，進而達到減災之目的。

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