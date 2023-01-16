過年「安親班10天沒課」學費照繳！老師回答超粗暴　新手媽震驚了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長日前拿到安親班繳費單，赫然發現農曆春節整整10天沒上課，但學費卻沒變少，於是私底下詢問老師；沒想到，對方回答超直白，讓她震驚不已，而大票家長則反應兩極。

這名家長在「小一聯盟」發文提到，拿到安親班1月繳費單，一直以為過年期間沒上課，學費會便宜一些，「但我想法太天真了，一樣價錢照繳。老師回答我，過年家長沒繳費，一月份老師薪水就會變少。」

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對此，一派人覺得照算很合理，直言「合情合理...結案」、「看安親班，不滿意就換啊，每家收費方式不一樣」、「妳過年一周沒去上班，薪水也沒變少啊」、「每家作法不同，不想換就得接受」、「我曾經也這樣想過，但老師說的很正確」；而原PO解釋，因為是新手媽，加上孩子以前念公幼，學費有減少，所以才會有此疑問。

▲每家安親班收費方式不一。意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，許多家長則理解原PO的疑問，表示「我們家的安親費繳到1/19」、「老師薪水又不會因為學生多就漲價，什麼爛理由」、「我們有變少」、「我們的安親班是先收2月註冊和月費，但寒假安親可選要不要上這樣」、「年假期間沒去上課的那一個禮拜，應該不能收費才對，什麼叫做家長沒繳費，薪水會變少，這是什麼爛理由阿」、「我們是扣除過年，沒有扣除國定假日，所以是1月算3分之2費用，2月算半個月費用」、「一月份有變少+1」。