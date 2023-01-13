iPhone備忘錄「隱藏版功能」曝光！這10項必知：還能掃描、共享

▲備忘錄有超多功能。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人會用iPhone內建的備忘錄，來記錄生活大小事，隨著版本更新，備忘錄的功能也不斷進化，除了一般的記事、塗鴉外，它還能增加勾選按紐、掃描文件、檔案共享、密碼鎖定等，既實用又好操作。

第1項：自製表格／行事曆

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備忘錄除了能記事、列清單，還能自製表格、月曆

第2項：繪圖

▲可自製表格、繪圖，還能清楚顯示「待辦事項」。（圖／記者周亭瑋攝）

第3項：待辦事項

這個功能超實用！除了列出清單外，還能增加「勾選按鈕」，這樣尚未完成的事項，就一目了然啦！

第4項：當日記本

備忘錄不僅能以文字呈現，還可以插入圖片、照片，所以能當成日記本，圖文並茂地記錄生活點滴。

第5項：掃描文件

很多時候，我們都會用到身分證、健保卡等，利用備忘錄裡的掃描功能，就算臨時忘記帶或需要影印證件，都超方便啦！

另外，掃描文件功能會自動立即儲存，不須縮拉位置，當然也可以點擊右上角，改為手動調整。

▲備忘錄也能鎖定、掃描。（圖／記者周亭瑋攝）

第6項：加密上鎖

如果是私密內容，也可以點選「鎖定備忘錄」，自訂密碼幫文件、檔案上鎖，當然也可以用Face ID或Touch ID設定。

第7項：釘選置頂

備忘錄也有「釘選置頂」功能，只要向右滑即可。

▲▼釘選備忘錄（上）；檔案夾分類（下）。（圖／記者周亭瑋攝）

第8項：檔案夾分類

可將備忘錄文檔、資料，分類到不同資料夾中，只要向左滑，便會出現「紫色檔案夾」圖示，按下並選擇要放的檔案夾即可。

第9項：靠Siri、搜尋找備忘錄

可以透過Siri、或搜尋欄，找到備忘錄。

另外，也可以請Siri來寫備忘錄，只要說「嘿Siri幫我寫筆記」，這時Siri就會進一步詢問，「要寫什麼內容？」此功能是方便在外臨時、快速記錄資訊，細節、除錯可後續再編輯。

第10項：檔案多人共享、共同編輯

若想和家人、朋友分享筆記、行程等，也可共享備忘錄。只要在右上角點擊「人頭」圖示，就能加入成員，能選擇「只限檢視」或「可進行更動」。

不過要注意的是，必須新增在iCloud帳號下，備忘錄才能共享，若是新增在「我的iphone」，檔案就要先轉移到iCloud才能成功。

▲必須新增在iCloud帳號下，備忘錄才能共享。（圖／翻攝自Dcard）