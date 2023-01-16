「回家吧爸好想妳」金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

▲警方在年前跨海尋找到失蹤5年的女子，讓思念女兒的雙親不禁喜極而泣。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

一名家住金門的女子於2018年初無故離家到台灣本島工作，從此與家人斷絕音信，其父母日夜思念，天天盼望女兒能與家人聯繫，經由金門縣金湖分局組成專案小組全力協尋，終於在今年（2023）1月12日，在雲林縣虎尾地區找到她，在農曆春節前送給年邁父母最珍貴的年節大禮。

35歲的女子原在金門工作，於2018年初向父母親表示要去桃園找工作，但之後卻音訊全無，雖有留下聯絡電話，但電話從來不接，家屬心急如焚，動員親友尋找近1年多後，仍無所獲，遂於2019年9月6日向金門警方報案協尋。

▲雲林警方在年前尋找到失蹤5年的金門女子。



「回家吧！快過年了，爸好想妳」，近日年關將近，年邁父母親因思念女兒，傳訊對5年來毫無答覆的號碼聲聲呼喚，並再度向員警尋求協助，金湖分局長獲悉後，對其父母思念兒女之情感同身受，為發揮身在公門好修行之理念，並使該家人能早日與女兒團圓及聯繫，立即指派偵查隊派員全力協助。

經偵查隊員警清查女子交友情況及行蹤軌跡，並逐一調閱資料分析比對後，發現女子於今(2023）年初曾在雲林縣虎尾地區1間7-11超商有提款紀錄，遂跨海聯繫虎尾分局虎尾派出所員警協助尋找，指揮員警沿路調閱周邊監視器分析比對，終於在本(1)月12日尋獲租屋在外的女子，但女子對於離家及不願與家人聯繫原因三緘其口，在警方循循善誘、苦口婆心勸導下，終於同意主動與父母親聯繫，母親在接獲女兒電話後，不禁潸然淚下，言談中透露對女兒思念及不捨之情，也特別叮囑女兒要好好照顧自己，並常跟家人聯繫。

金湖分局分局長也肯定同仁積極協助，讓這樁跨海尋親任務得以圓滿落幕，尤其在歲末年關來臨前夕，更是別具意義，結局讓人感到特別溫馨。