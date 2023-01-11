高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近來得知，有位高中就輟學的老同學，現在都自己承包小工程，且一天就能完成兩萬的案子，扣掉發給師傅的薪水，竟日賺超過萬元，讓他羨慕不已。對此，一票學長認證真的很賺，但也有不少人直言，都是辛苦錢。

網友在PTT發文提到，「我同學高中輟學，然後跑去配管，之後又學水電，現在都自己包小工程了，一天能搞定兩萬的案子，請兩個3000元的師傅，剩下都放自己口袋，輕鬆日薪破萬。」

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眼看對方沒有高學歷，卻靠一技之長飛黃騰達，他不禁好奇，「包工程真的那麼好賺？有沒有相關的八卦？」對此，許多鄉民表示，「現在缺工！能找到人開工確實好賺」、「配熱水管還真的一天能搞定，報價從2萬到2萬5都有，但是你要天天都接得到案子」、「請兩個師傅一天只做2萬算很少了，很多水電、鐵工都開雙B休旅車載工具材料，會接案有口碑的賺到手軟」、「比這好賺的包多的是，但就真的辛苦錢，而且哪天出個工安意外或被告，也是幾百萬在賠的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有人舉出周遭的實例，「我兄弟洗冷氣，夏天日入也都幾萬」、「有能力做的都做大工程，家裡有小工程，要做就知道多難找，肯做淨利1萬算少了」、「超好賺，案子接不完，我學弟台積輪班，被他爸叫回去接手水電從頭學」、「小時候親戚包一層的鐵工20萬含料，只有我跟他兩人去綁，還有叫一部吊車把料拉上去，是透天擴建」。

不過，也有網友吐槽，「但他可能一個月只有5個案子」、「統包很吃天份的，聖騎士不是每個人能當的」、「包工程，一堆小包商請不到款」、「你以為天天都有工程做啊」、「你先問問自己有沒有人脈手腕接到案子」、「不是每天在過年，但想要一天2000到3000不難，不過待工地又髒又累，也有職業病，沒有那麼輕鬆」；甚至有人反問，「搞定兩萬案子，是不用買材料膩？」這番話釣出原PO解釋，材料人家準備好了，到現場施工而已。