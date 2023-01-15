修膳志工齊力愛心滿滿　台南勞工局春節前完成第200戶

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台南勞工局春節前完成第200戶

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，表示非常感謝修繕志工願意用愛心與溫暖的手，幫助弱勢、職災勞工築出溫暖的「希望家園」，感謝志工們願發揮所長、不計辛勞才能順利完成200戶的修繕工作，更希望這份溫暖能夠化身好彩頭，讓台南的勞工、市民都能有一個風調雨順、豐收的一年。

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲在感謝修繕志工之餘，也特地募集二手家具等相關資源協助修繕戶，社團法人台南市勞工志願服務協會志工吳秋儀，也共襄盛舉年初捐贈百組偵煙器安裝修繕案家，以預防火災發生，打造更安全的居家環境，社團法人亞太ESG行動聯盟更主動捐贈電子鍋給將軍的修繕案家。

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，大台南總工會也邀集勞工志願服務協會、台南市鋁製品工會、大台南外燴服務工會及大台南鑲牙齒模工會等也一同購買「喜憨兒台南庇護工場」的年菜，「展翼烘焙坊」的餅乾，「菩提澄園庇護工場」的饅頭，多元就業方案團體「溪美社區發展協會」的手工芝麻糖，加上魚酥、泡麵、白米、八寶粥、毛毯等生活物資及關懷禮金紅包致贈給15日完工將軍區及官田區的修繕戶，期盼他們可以暖心過好年。

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍區弱勢家庭的杜姓修繕個案，其居住的房子十分老舊，屋瓦嚴重破損漏水，經濟狀況不佳，無法自行修繕房屋。日前「做工行善團」的泥水、金屬、鋁製、電氣、木工志工已協助完成拆除、浴室、臥室、廚房地坪打底、搭建鐵厝、安裝廚房鋁窗、埋設化糞池及配置電線水管、安裝天花板輕鋼架及隔間美化板、門板、浴室防水、廚房及浴室磁磚施工，正懿企業有限公司協助安裝浴室拉門，案家自來水壓因出水量很小也透過台灣自來水公司企業工會第六分會理事長李霽原聯絡台灣自來水公司第六區管理處佳里服務所協助解決，15日分別由電氣、油漆志工接力，協助安裝廚具、衛浴、燈具並將牆壁粉刷美化，終於完成修繕，搬運由志工整修好的床組、衣櫥等二手家具給案家，讓杜姓案主一家人可以安心居住；另陳昆和議員服務團隊週週暖心準備豐盛的午餐慰勞志工，替志工打氣加油。

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

15日進行修繕的官田區原住民修繕案王君，育有多名子女，因居住的房屋老舊漏水，而須在屋外煮食，加上本身為低收入戶，經濟狀況不佳，無力自行修繕，本案由Ingay Tali 穎艾達利議員聯繫勞工局做工行善團隊協助房屋修繕，勞工局也於去年底載運二手家具如桌椅、沙發、床組及瓦斯爐送往案家，金屬工會志工也於元旦過後連續兩日進行屋頂更換作業，接著由泥水工會志工進行鐵厝支柱加固作業，並於15日由木工工會接棒進行室內裝修及天花板輕鋼架作業，Ingay Tali 穎艾達利議員及官田區公所陳仁偉區長也到場關懷案家，期待讓王君在農曆過年前重獲一個溫暖舒適的家。

▲台南市長黃偉哲及副市長葉澤山15日都特別前來將軍區修繕現場，替修繕志工加油打氣，感謝志工們順利完成200戶的修繕工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕第200戶的完工（其任內第119戶）是依靠各工會專業志工與民間資源的相挺，感謝所有協助、支持弱勢家庭房屋修繕服務的單位和市民，因為有大家贊助修繕材料費、二手家具、愛心物資等，讓獲得協助的弱勢家庭成功改善居住環境，也感受到各界關懷的溫暖，弱勢家庭房屋修繕達到200戶完工的里程碑，都要歸功於志工夥伴的付出，以及各界的愛心捐助，市府團隊會持續打造「希望家園」，提供弱勢家庭最實在的協助。

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