台南呷頭路新春就業徵才活動　提供逾千個就業機會

▲台南市勞工局，14日於南門勞工育樂中心辦理「2023台南呷頭路新春就業徵才活動」，提供逾千個就業機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，並因應產業年節缺工及照顧市民求職需求，14日於南門勞工育樂中心辦理「2023台南呷頭路新春就業徵才活動」，提供逾千個就業機會。

計有微笑單車、丸龜製麵、全家便利商店、全聯實業、直得科技、香格里拉、碳佐麻里、維悅酒店、燦揚企業、聯華電子、台南大員皇冠假日酒店等28家廠商，提供工程師、儲備幹部、技術員、行政、業務人員、門市服務人員等全職及短期工讀共1457個工作機會，5成以上職缺的薪資超過3萬元，另提供青年學子寒假打工359個工讀兼職職缺，今日初媒率達5成5。

市長黃偉哲除親臨徵才現場為求職民眾加油打氣，同時鼓勵求職者要把握機會投遞履歷，增加就業成功機會；黃偉哲說在市府團隊積極努力下，2022年台南市共新增263件投資案，吸引561億元投資額，創造622億元產值，增加9680個就業機會；2022上半年台南失業率3％，為六都中最低、除低於全國3.7％，更創下連續3年為六都最低，同時遠見雜誌對各縣市施政調查中，經濟與就業面向滿意度不僅是六都第一、更是全國第一；另外市府勞工局也成立雲嘉南首座銀髮人才服務據點，協助銀髮人力再就業；黃偉哲說「好還要更好」，市府團隊在未來新的一年，繼續打造優質、友善的投資及就業環境，為市民創造更多就業機會，讓台南成為幸福宜居的希望城市。

勞工局積極協助市民就業，2023年1月開始陸續在善化區、安南區、永康區、新營區、南區、安平區等地辦理8場新春就業徵才活動，勞工局長王鑫基說，就業服務在地化，勞工局服務不間斷，今天徵才現場不僅提供市民多元的就業媒合機會，也設有職災勞工主動服務及職業安全衛生宣導，由專人提供勞動法令諮詢，讓求職民眾除了找工作之外還能兼顧職場安全。

勞工局職訓就服中心表示，今年除辦理在地社區化的小型徵才外，預計3月份辦理大型就業博覽會，並規劃約70班次的職前訓練課程，市民朋友如有就業或職訓問題可就近至勞工局職訓就服中心及所屬就服台洽詢，或電洽06-6330820由專人提供服務。