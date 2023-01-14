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禽流感再爆3場　2周內10禽場淪陷「撲殺近6萬隻」　

▲農委會大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲今天再傳出3禽場感染禽流感，農委會防檢局籲業者落實防疫。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會動植物防疫檢疫局今（14）日指出，家畜衛生試驗所通知，台南市西港區1蛋雞場（1萬3590隻）、佳里區1紅羽土雞場（1萬9665隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），另嘉義縣溪口鄉1鵪鶉場（2萬5429隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計3場。染疫禽場依標準作業程序，已完成撲殺銷毀作業。

據防檢局統計，從今年起迄今確診及撲殺禽流感禽場案例，已累積10例（陸禽9場、鵝1場），顯見目前正值禽流感高峰期，防檢局提醒，明日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，易造成禽隻緊迫，呼籲養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，及器具落實進出消毒等生物安全工作，以降低疫情發生及擴散。

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防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，台灣候鳥路徑上游國家包括韓國從10月17日至今日已有63禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支）；日本從10月28日至今日，已有69禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI，創下禽場案例數新高。台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

防檢局呼籲業者，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常、立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

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