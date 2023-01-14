來欣賞六甲落羽松正得時　黃偉哲邀請民眾順遊台南

▲2023落羽松季「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」14日正式開幕，台南市長黃偉哲也親自到場，與民眾同歡、欣賞美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023落羽松季「來稻六甲松鶴玩．悠遊浪漫落羽松」14日正式開幕，現場安排精彩表演活動，還有農特產市集、有獎徵答外，及免費DIY體驗，吸引許多民眾前來，台南市長黃偉哲也親自到場，與民眾同歡、欣賞美景。





市長黃偉哲表示，六甲落羽松是由民間發現的秘密景點，幾年來在公所和市府的推廣下，越來越多人來。來到現場的民眾也不會無聊，不但有市集，而且也種了很多草花，來看落羽松的朋友，也可順道賞花，放鬆享受大自然景色。台南市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍也到場。





六甲區台一線省道旁的落羽松林帶，近幾年成為家喻戶曉的知名秘境景點。六甲區公所說，落羽松一年四季有不同的面貌，夏季時，落羽松森林是一片翠綠，入冬之後，葉片就會轉變為橘紅，今年冷氣團一波波來襲，落羽松林約4成已變色轉為橘、黃、紅色。





為了搭配落羽松浪漫美景，六甲區公所今年特別將週邊花海景觀面積擴大為2.7公頃，種植百日草、波斯菊、一串紅、鼠尾草等各色花草，與落羽松林相互輝映。另外，配合農曆年兔年生肖，現場也設置可愛兔子主題裝置藝術，祝福遊客「旺兔順利」。





六甲區公所也提醒到場的遊客，六甲落羽松林位在菁埔埤旁，菁埔埤是國家級的濕地，民眾可以沿環埤步道漫步欣賞繽紛的落羽松森林美景及色彩鮮豔的林鳳營陸橋。觀賞完落羽松，也可順遊鄰近景點，公所今年特別媒合柳營尖山埤渡假村、烏山頭觀光旅遊集團和六甲商圈店家提供住宿、用餐及消費滿額贈等各項優惠活動，民眾自1/15起憑落羽松停車票券前往消費即享優惠。