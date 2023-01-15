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大陸 大陸焦點 特派現場

趕「除籍」最後一刻回家　終於免隔離！北京湧現台商返鄉潮

記者任以芳／北京報導

大陸於8日全面解封邊境管制，入境免隔離，讓許多來返兩岸民眾鬆口氣，安心回家過年。《東森新媒體ETtoday》記者13日搭乘北京飛往桃園機場華航班機，直擊疫情後「首次」出現的台商返鄉潮，該航班200多名台灣籍乘客，幾乎客滿，港澳台國際線人潮湧現，機場免稅店和餐聽也重新開張。許多接受訪問的台灣民眾表示，已經兩、三年沒回家，只想好好團聚，關於除籍問題之後再解決，「一切先回家再說」。

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲左圖北京首都機場港澳台國際線人潮回流，右圖是疫情三年來出境通關幾乎沒人。（圖／記者任以芳攝）

期盼好久，終於能回家！大陸政府宣布8日入境免隔離，不再宣導「就地過年」，各省機場國際線大復活，迎來久違的返鄉潮。《東森新媒體ETtoday》記者13日搭乘北京飛往桃園的華航班機，首次感受疫情解封後，回到2019年的搭機生活。

回顧過去疫情三年來，北京首都機場三航廈港澳台國際線旅客流量，可以用「小貓兩三隻」來形容，搭乘人數極少。疫情最嚴峻時期，整架班機乘客頂多二十多人，甚至機場工作人員比旅客還要多。

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲華航返鄉搭機人潮客滿。（圖／記者任以芳攝）

自從8日解封後，首都機場瞬間大復活，不管是國內線、國際線到處都是排隊人潮。舉例當天華航中午12點25分起飛班機，直到11點多旅客還在排隊托運行李。

據了解當天有200多人搭乘，班機幾乎9.9成客滿，都是台灣籍旅客，而且很多人已經很久沒回家過年，面臨被除籍或即將除籍的邊緣，對於政府的政策也只能無奈接受，一切返台後再處理。

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲不少台商、台幹避免隔離耗費時間成本，超過兩到三年沒有回台灣。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問台幹宋先生表示，自己兩年多沒回家，只想跟家人好好團聚，談到未來對大陸發展還是很有信心，因為機會多市場大。

另一名從事醫療產業的北京台幹接受訪問時也說，「我已經三年沒回家，希望趕緊回家，看看家人。」他也覺得大陸該是時候放開，對往返兩岸和經濟發展都是好事。

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸邊境解禁後，今年許多台青、台生不用擔心隔離費用，放心返家。（圖／記者任以芳攝）

大陸去年年底從「清零」政策到全面放開，轉折實在太大，不少台灣民眾趕上最後一波「5+3」隔離政策。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問台青丁煜說，「我趕好上防疫末班車，等待真的很累，還好以後不用隔離診真的很方便。」

丁煜也透露，上個月特地回北京是為了考取大陸教師證照，雖然還沒下定決心西進發展，提前幫自己準備轉換工作的機會。他也認為大陸的防疫政策雖然嚴格，也是為了考量整體人口感染死亡比例，如今總算撐過最後一關，醉於未來大陸發展潛力樂觀看待。

從事金融行業的徐姓台幹接受訪問時也說，「疫情三年來，客戶普遍體制變差或是倒閉，必須慢慢清理一定比例壞帳，但對公司影響有限。預計大陸放開後，對於以服務業為主的北京會好很多，其他製造業也慢慢恢復生產，預計今年會比前三年好很多。」

▼ 北京首都機場國際線候機室人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場國內線商店全開（右圖）。（圖／記者任以芳攝）

旅客回流，首都機場「國內線」率先回到過去繁榮景象，曾經一半都不到的航班資訊已經刷到第四頁，機場免稅店、餐廳幾乎全開張，但也多了新規定。記者8日直擊曾發現，大陸海關嚴格禁止旅客攜帶酒精類物品上機，甚至新增「酒精類濕紙巾」，不少人在入關前翻包包，上繳所有消毒用用品

首都機場國際線航班旅客尚未恢復以往水平，人潮明顯回流，但出境前還是要填寫健康申報，取得海關驗證碼才能順利通關，不少旅客沒有提前申請，導致搭機大塞車。

▼ 北京首都機場國內航線禁止攜帶「酒精類濕紙巾」上飛機 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸禁止攜帶酒精類濕紙巾上國內航線飛機 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京首都機場、人潮、2023.1.13 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京首都機場國際線部分免稅店開張（右圖）。（圖／記者任以芳攝）

進入國際線候機大廳，免稅商店終於不是拉下鐵門的狀態。工作人員告訴記者，「開放時間太快，來不及補貨，現場香水、化妝品、保養品的選擇性不多。」另外，國際線餐廳依然是關閉狀態，只有小花車販賣簡單便當和飲料，至少不是之前空蕩蕩的氛圍。

兩岸目前只有4個航點（北京、上海、廈門、成都），華航和長榮日前宣布2月份航班陸續增加，舉例北京原本1周1班增加到3班、上海將逐步恢復以往航班數量，預計票價將慢慢回落到正常水平。

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