獨／北京解封閃跨年燈海！　公安驚喊「快撤」人潮狂湧三里屯倒數

記者任以芳／北京報導

揮別2022年，大陸疫情終於大解封，昨12月31日許多北京市民出來逛大街，等跨年。《東森新媒體ETtoday》記者前往北京知名商圈三里屯，大約晚上十一點半開始陸續聚集人潮，由於三里屯業者沒有舉行跨年儀式，許多人自動來感受氣氛，擔心暴動擁擠，現場出動上百名公安維持秩序，用大聲公呼籲「沒有跨年，有序離開！」最後根本勸不動，一起陪民眾跨年，帶您來獨家直擊。

迎接2023年嶄新一年，大陸政府於去年12月底宣布1月8日解除邊境管制，等同放開所有疫情管控，昨晚北京跨年氣氛迎來疫情三年來最歡樂的晚上，許多知名商圈都是人潮，《東森新媒體ETtoday》記者走訪最具代表性的三里屯太古里商圈，跨年前半小時陸續湧入人潮，很多民眾用跑的入場卡位。

▼ 2022.12.31.北京三里屯跨年倒數人潮，現場維安警力超過百人。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京三里屯沒有舉行跨年倒數，民眾自發性聚集跨年。（圖／記者任以芳攝）

據了解，今年北京三里屯商圈沒有舉辦「正式」跨年活動，但現場還是自發性來了許多民眾。記者順著人群走近三里屯廣場，反而先看見大批北京公安坐鎮現場，維安警力人數超過上百人，分佈在不同地面和樓層。

警方主要擔心民眾壓抑三年的心情一下釋放，擔心出現過去擁擠踩踏危險事件，還沒倒數計時，每位公安警察都肩負「勸離者」角色。

時間逼近倒數時刻，三里屯人潮持續湧入，相較過去人群沒有非常密集，現場警力佈置依然嚴密。從商圈外馬路街道、主園區每一層樓全部都有公安巡視，每隔一段時間就大喊，「往後退一點，沒有跨年就撤了吧！保持一米間隔！」

公安不斷提醒，根本攔不住現場激動人心，記者直擊一名北京民眾笑笑回應，「氣氛都烘托到這樣，您就開通一會兒，得了吧。」

▲ 北京三里屯跨年倒數一度出現報錯時間尷尬情況，最後準時完成倒數。（圖／記者任以芳攝）

倒數時刻前五分鐘，所有人打開手機燈，高舉著，現場出現點點星光。公安又再次高喊，「往後退！等下一擠全倒了！不要命啦！」雖然有些煞風景，大家都很配合，氣氛依然熱鬧。

記者觀察現場發生有趣小插曲，因為是民眾「自發性」跨年，倒數秒數「沒對準」，一度發生提前報時間的尷尬情況，很快的被在場民眾高喊提醒，2022年12月31日12時59分52秒最後高潮時刻，所有北京民眾十分有默契的集體高喊，「8、7、6、5、4、3、2、1，新年快樂！」

▲人潮自動散場 。（圖／記者任以芳攝）

新的一年到來，記者看到好多人激動的又叫又跳，互相擁抱，有一種全體解放的自由感。更神奇的是，眾人喊完倒數後不到十秒，所有人自動往出口方向撤場，根本不需要公安的引導，大概五分鐘時間，三里屯廣場人潮至少散去一大半。

經歷三年嚴格疫情防控，終於迎來解封快感，當時那一刻連記者也有小小感動。接受訪問的白姓北京市民有感而發的說，「三年了！我們所有人全部經歷各種防疫規定、居家隔離、核酸檢測、掃健康碼等漫長生活，當這些規定走入歷史後，就等疫情感染撐過最後一哩路，大家都平安。」