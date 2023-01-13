暫停1024天後重啟！　大陸駐美使館宣布：1／25恢復辦理領事證件業務

▲位在華盛頓的大陸駐美大使館。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美國使館宣布，根據工作安排，自2023年1月25日起恢復領事證件大廳對外辦公，包括護照辦理、簽證、公證，認證等相關業務均可辦理，這也是自2020年4月6日起，受美國新冠疫情影響，大陸駐美使館關閉相關業務後，時隔1024天後重啟。

▲護照上的中華人民共和國簽證。（圖／CFP）

根據大陸駐美國大使館官網此前消息指，因美國新冠肺炎疫情嚴重，駐美國使館自2020年4月6日起暫停領事證件大廳對外辦公，各類證件（包括護照、旅行證）的緊急、特殊申請均需通過電子郵件進行預約，避免發生交叉感染病毒。

在疫情期間，大陸駐美使館採取「雙向郵寄」做法，藉此提供領區大陸公民辦理護照、旅行證等相關業務。

領事證件相關業務重啟後，大陸公民在美辦理護照、旅行證申請及養老金資格審核，仍需通過「中國領事APP」線上辦理，無需到證件大廳。此外，欲辦理大陸簽證者，申請人得先在「中國簽證在線填表（COVA）」網頁填寫申請表，完成後在「中國簽證申請在線預約（AVAS）」預約證件大廳現場遞件時間。「中國簽證申請在線預約（AVAS）」系統將於2023年1月16日開放預約功能。