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大陸2022十大最醜建築！　上海某購物中心像「發霉金針菇」奪冠

▲大陸2022十大最醜陋建築榜首，上海「天安千樹」購物中心。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸2022十大最醜陋建築榜首，上海「天安千樹」購物中心。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸第13屆十大醜陋建築評選日前結束，由來自業界的專家按「建築使用功能極不合理」、「與周邊環境和自然極不和諧」、「抄襲、山寨」、「盲目崇洋、仿古」、「折衷、拼湊」、「盲目仿生」、「刻意象徵、隱喻」、「體態怪異、惡俗」和「明知不可為而刻意為之」等9個標準，決出2022年中國十大醜陋建築排行榜。

▲上海天安千樹購物中心。（圖／翻攝百度百科）

▲上海天安千樹購物中心。（圖／翻攝百度百科）

位居醜陋建築榜首的是上海的「天安千樹」購物中心，上榜理由為，片面追求城市消費性的視覺奇觀，但建築師缺乏對中國文化常識的基本理解，導致整體設計意象難以與本土社會習俗和審美心理形成適配。

天安千樹購物中心位於上海市普陀區，保留清末麵粉廠舊址進行整體規劃開發，購物中心建成後，由於外觀有綠建築的設計，從遠處看過去，像是一座超大型亂葬崗或墳塚，也像是一根根頂端覆蓋著綠黴的金針菇。

▲大陸2022十大最醜陋建築排行第三，安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸2022十大最醜陋建築排行第三，安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，在十大醜陋建築中，完全復刻荷蘭的安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館也名列第三。其上榜理由為，缺乏在地公共意識，不顧文化與環境差異，簡單複製西方醜陋建築成品，造成負面心理影響。

據了解，CORPUS人體博物館有著生動詳細的人體內部構造，從膝蓋進入後，可以一路前進到大腦和眼睛的部位，遊客不僅可以看到血液的循環，甚至連子宮裡的精子和卵子結合成受精卵都可以一窺究竟。

▲大陸2022十大醜陋建築排行第四，廣州航空輪胎大科學中心項目。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸2022十大醜陋建築排行第四，廣州航空輪胎大科學中心項目。（圖／記者魏有德攝）

2022年中國十大醜陋建築排行榜依次為，上海「天安千樹」購物中心、河南省科技館新館、安徽馬鞍山鄭蒲港CORPUS人體博物館、廣州航空輪胎大科學中心項目、廣西桂林灕江歌劇院、河北廊坊京唐城際鐵路大廠站、上海廣富林考古遺址展示館、福州中國VR中心、湖南張家界市工人文化宮和河北滄州「十里香樽」大廈。
 

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