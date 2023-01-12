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大陸 大陸焦點 特派現場

停發日韓簽證後　大陸外交部：將增加往返泰國印尼直航航班

▲▼陸客在泰國曼谷遊玩。（圖／CFP）

▲陸客在泰國曼谷遊玩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

因為不滿對來自中國大陸的旅客採取入境限制措施，中方10日相繼宣布對南韓、日本公民暫停核發赴中簽證，並稱這是對「歧視性」措施採取對等措施。11日，對一些沒有出台限制大陸遊客入境措施的國家，大陸外交部發言人汪文斌加碼宣布，中方將增加往返泰國印尼直航航班。

據《北京日報》報導，機構數據顯示，1月8日出行的出入境機票訂單量年增率增長628％，創下了2020年3月以來的紀錄。旅遊資源豐富的泰國是大陸遊客出境遊的首選目的地之一。機構統計顯示，目前大陸出境遊客中，前往泰國的幾乎占到半數。

疫情前的2019年，赴泰國旅遊的大陸遊客超過1000萬人次，占當年入境泰國外國遊客總數的四分之一。目前，廈門航空執行廈門-曼谷、天津-曼谷客運定期航班，每周一班。春節前，廈航中泰航班預售客座率接近90%，客座率月增率提升10%以上，部分日期航班已提前售罄。

據《央視新聞》報導，1月11日的外交部例行記者會上，大陸外交部發言人汪文斌表示，中方發布新冠病毒感染乙類乙管總體方案和中外人員往來暫行措施後，許多國家表示熱烈歡迎中國遊客到訪，不會對來自中國的旅客採取入境限制措施。泰國副總理到機場迎接中國遊客並送上衛生防疫包和花環；馬爾代夫外交部發表聲明，熱切期盼中國遊客盡早來馬旅遊；柬埔寨首相洪森提出希望今年接待200萬人次的中國遊客；印尼等國專門安排說中文的人員進行對接，峇里島等地因疫情暫停的中餐廳陸續恢復營業，當地旅行社也相繼推出春節旅遊產品。

汪文斌稱，「友善自然會讓中國遊客感受到溫暖和歡樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。中方也會為遊客前往這些國家旅遊提供更多便利，增加中國往返上述國家的直航航班數量。我們也會提醒他們，做好行前自我健康管理和監測，確保健康出行，平安出行。中方將繼續因應疫情形勢，不斷優化調整有關措施，與各方共同保障中外人員安全順暢有序往來，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。」

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