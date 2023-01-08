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大陸 大陸焦點 特派現場

揭秘兩岸擺渡人！　3年服務數十萬隔離者「解封再見，不解散！」

▲▼ 2023/1/8大陸大解封專題 。（圖／畢依凡提供）

▲協助兩岸隔離者的擺渡人之一畢依凡 。（圖／畢依凡提供）

記者任以芳／北京報導

大陸三年艱辛抗疫，終於在今（8）迎來最後解封。走過疫情這三年，台灣有一群沒有報酬的義工團隊，默默為數十萬名來返兩岸台灣民眾，解答「隔離期間」各種疑難雜症。《東森新媒體ETtoday》記者訪問團隊核心人物之一畢依凡，回首近1千多個日子，曾最高紀錄有98個隔離群，將近4萬多人，光是回覆訊息幾乎掏空心思。如今入境大陸不用隔離，畢依凡建立兩岸隔離群「再見，不解散！」，今起將轉為生活交流群，很多隔離者不是過客已變成朋友，點滴回憶也成為義工團隊這三年最大心靈收穫。

「沒想到一做就是三年，不管是失去或獲得，都是我人生經歷一部分。」接受記者訪問畢依凡是台灣隔離群核心人物之一，她是隔離群義工，本身是藝術策展人，也是中央美術系老師。

畢依凡回憶走過疫情這三年，有如夢一場，當初義工團隊常想著，「這樣日子還時能到個頭？」就在今天她們跟著大陸解除入境管制，一起自由了。

▲▼ 2023/1/8大陸大解封專題 。（圖／畢依凡提供）

▲畢依凡義工團隊最高紀錄管理98個群組 。（圖／畢依凡提供）

台商太太新天地「催生」兩岸隔離離群

兩岸隔離群是怎麼誕生的？起源來自微信公眾號「台商新天地」各地版主，畢依凡也是其中之一管理者，剛開始分享兩岸資訊，當疫情爆發後，開始搜集疫情隔離各類資訊，慢慢催生「兩岸隔離群」。

畢依凡說，「剛開始有很多朋友要隔離，大家分享資訊，後來發現蠻多人有這方面的疑問，當時飛上海航班最多，最初成立上海隔離群，後來變成每個入境點。最後各地版主收集當地資訊，成立隔離群，500人一個群組就滿了，之後快速增加，北京、成都、廈門群組增加速度也很快。」。

隨著大陸隔離政策調整，兩岸隔離群越來越壯大，除了上海，考量江蘇、浙江有很多台商，之後又增加「上海江蘇隔離群」，畢依凡和其他10多位義工小姐姐工作量越來越大。

之後她們擴大到香港、澳門，主要搜集各地隔離防疫政策，口岸入境規定，酒店各類資訊，累積近三年下來，每位義工成為隔離資訊達人，從機場入境開始，大巴接送時間，各家酒店設備飲食、裝修配套，全部一手掌握，甚至能預先推敲可能入住酒店機率，讓隔離者心裡有準備。

隨著隔離人群快速增加，畢依凡回憶最辛苦時候，義工團隊最高紀錄，整體管理98個隔離群，一個群上限是500人，加請來將近4萬多人，大家分工每天管理回覆訊息，面對各類疑難雜症提問，成為最大挑戰。

▲▼ 2023/1/8大陸大解封專題 。（圖／畢依凡提供）

▲隔離義工團隊舉辦雲派對，幫助隔離者解除苦悶心情 。（圖／畢依凡提供）

每晚8點準時廣播＆苦悶隔離「雲端派對」

每天睡前、睜開眼睛都在回覆訊息，讓畢依凡最難忘就是「回答300次」，「我每天都在輪迴中度過，同樣的問題可能有人要問300遍、300次，明明剛剛回答後，同一個問題一分鐘以後又有人在再提問，然後我就繼續回答他壹樣的東西，或者是說『請你往上回看』。」

還好義工團隊心理素質很強大，累積近三年下來，已經有完整的資料系統。畢伊凡表示，「我們每天晚上進行廣播，每個群廣播的時間不一樣，依照管理群組的義工小姐姐生活的時間，我是負責北京，固定晚上8點廣播新訊息。」

▲▼ 2023/1/8大陸大解封專題 。（圖／畢依凡提供）

▲隔離群友生活 。（圖／畢依凡提供）

隔離生活其實很苦悶無聊，舉例北京最嚴格時期是「14+7」，扣掉當天抵達時間，等於在飯店住22天左右。隔離群的版主會依照各類特殊節日或周末，舉辦「雲派對」，像是廚藝大賽、空姐鍋比賽等。

畢伊凡舉例，如果舉辦活動也要看群友的反應，像2021年2月「北京隔離二群」，隔離時間很長，每個人行李箱裡面都各式各樣的食物食材、零食，有人還帶空姐鍋可以煮菜，大家舉辦廚藝大賽，每天晚上在曬廚藝，票選第一名。」

畢依凡身兼「雲派對」主持人，曾舉行80年代線上點歌大會、玩猜燈謎、裝飾大賽。她說，「我也會分享好的藝術作品，放一些展覽現場的動態影片，我們成立隔離群最終的目的，除了資訊交流，重要就是陪伴。」

「兩岸隔離群」最難忘回憶？

採訪過程中，畢依帆強調，自己堅持不主動問群友身份，一視同仁的服務，三年來一分報酬都沒有，群組裡單純提供政策法規資訊，嚴禁任何廣告宣傳，大家甚至像心理醫生，解決大家內心焦慮不安。

她舉例，曾一名太太因先生猝逝必須馬上飛到北京，但來不及辦理台胞證，義工團隊立刻協助對方如何辦理落地簽，提供行前清單，隔離14天期間，群組義工輪流陪伴，協助調整哀傷的心在，出關後順利辦完先生的後事。
這三年來，義工團隊也在磨練修煉脾氣，原本資訊交流群變成疑難雜症群。像是沒拿到飯店便當，廁所沒水，馬桶怎麼修等問題，全部都問隔離群義工。

畢依帆說，「我曾遇過一位小姊姐不會用開罐器，問我要怎麼開罐頭。或是東西太多怎麼打包進來。其實大家可以谷歌或百度（度娘）一下，但對隔離群的群友來說，我們就是度娘的角色（笑）。」

隔離群也不是天天歡樂，經常出現爭執，都是對當下的隔離政策的不滿，許多隔離群友轉相對義工或其他群友發洩情緒。這時候，畢依凡必須跳出來當仲裁者，即使對方言語苛薄刁鑽，還是要必須客觀不能偏袒，也讓她傷透腦筋。

她進一步說，「這三年來我最進步的地方，除了扮演心理醫生，還要平衡自己的情緒，要非常客觀，不能動氣。但人性還是善良的，所有的情緒對待都是對等相互的。」

迎來送往太多人，好與壞之間，畢依凡最大收穫是結交不少好朋友。她說，「我們不是貪圖大家離開前那一聲謝謝！而是這一段陪伴是值得的。」

▲▼ 2023/1/8大陸大解封專題 。（圖／畢依凡提供）

▲隔離群點滴，以及最後廣播 。（圖／畢依凡提供）

疫情三年得與失，隔離群「再見，不解散！」

回想疫情三年下來，畢依凡有過低潮也曾想過放棄，因為大家真的看不到疫情盡頭。她說，「我們不是開了一個群放資料就好，而是怎麼去維繫群裡情感溫度，各種尺度的拿捏，這是這三年來最不容易的地方。我也曾被群友問到上火，有時候坐在在電腦前面告訴自己，『深呼吸！告好了算了，不要生氣！』，或來一杯酒放鬆心情，條件允許之下出去散步，回來又是一條好漢。」

這一切看在丈夫眼裡十分擔心，曾經提醒畢依凡，「小心，當一切結束後，付出太多只會掏空自己。」畢依凡也反思一段時間，發現不能一直給予，自己會變得很空虛，於是開始重新思考調整服務群友心態。

如今一眨眼，今天1月8號大陸入境解封，所有隔離群是否該解散？畢依凡和義工團隊討論許久，群友也擔心「群要解散了嗎？很不捨，不想解散。」最後，大家同意「再見，不解散！」

畢依凡表示，「我們會把隔離群轉生活交流群，像是兩岸聯姻，兩岸生活，求才求職、教育訊息，或兩岸關注焦點等。群友得知後也很開心，比如有人說，到吉林、蘇州來找我玩，跟老公、小孩吵架上群裡聊天討拍拍，大家內心都希望保有這個群。」

解封當天，義工團隊不只自由，她們手機容量也終於可以大解放。畢依凡笑說，「這三年有太多隔離訊息在我們手機，我手機已經壞掉一台了，內存爆掉跑不動，一天到晚閃退這樣子。想到8號之後終於可以一次刪除，十分療癒！」


當記者問「總結這三年來心情？」畢依凡沈思一下，眼眶閃出淚光說，「我想跟自己說『辛苦了』，跟所有義工小姐姐說『大家都辛苦了！』突然好想哭….我們真的做到了。（擦眼淚）」

回首三年，義工內部有過一些分歧，也曾有些不開心，看太多人情冷暖，畢依凡不想自己太過感傷看待一切，當下獲得很多就足夠。她說，「這次一場人生的經歷，我得到、失去也獲得，只能說有這份經歷，我覺得很精彩也很足夠。」

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