北京唯一！台商處置醫廢垃圾　員工每日與病毒擦身「沒人確診」

記者任以芳／北京報導

大陸三年艱辛抗疫，終於在今（8）迎來最後解封。走過疫情這三年，一間來自台灣環保科技企業扮演很重要角色，幾乎100%處理北京市超過13萬噸涉疫醫療、生活等垃圾。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問北京潤泰環保科技公司副董事長曾建華表示，「大陸鬆綁防疫政策之前，我們沒有任何一位員工確診。二期工廠還在趕工沒有屋頂，員工在零下寒冬處理醫療垃圾，手指虎口都凍到流血，十分辛苦。」疫情期間整體廢棄物處置，從2020年1月至今，北京潤泰總處理量是130250噸 ，其中涉疫廢物有42000噸，完成十分艱鉅的超級任務。

台資企業潤泰環保科技公司（以下簡稱北京潤泰）位於北京市通州永樂店鎮，佔地40畝。潤泰當年總投資3億人民幣（換算台幣近1.4兆台幣），整體工廠2011年底建成，2013年取得大陸危險廢物經營和道路運輸許可證，所有處理廢棄物設備「對標」歐盟品質要求。一年處理廢棄物有4萬噸，主要客戶遍佈華南、華東、華北一帶。

▲北京潤泰環保科技公司副董事長曾建華 。（圖／記者任以芳攝）

疫情爆發後..環保最沒有政治味

一開始北京潤泰主要處理生活垃圾，回憶2020年疫情正要開始的某一天，北京潤泰環保科技公司副董事長曾建華原本要參加得活動突然取消，原因是武漢爆發疫情，一路蔓延到黃岡幾乎要封城。當時他心想「肯定要出大事！」於是取消之後返台計畫，立刻開主管會議。

他說，「環保是最沒有政治意味，我當下回公司決定成立應急小組，配合政府指揮，做好涉疫醫療廢棄物處置。隔天馬上收到北京市疫情環保小組指定我們公司作為疫情唯一處置（醫療垃圾）的單位。」

由於疫情爆發是農歷新年，北京潤泰所有幹部員工取消休假，全力以赴對抗疫情，當時沒有人知道這場長期抗戰會是多久。曾建華表示，「過去我們曾經處理過台灣非典（SARS）廢棄物，比照非典作業流程，所有員工徹底防疫，每一趟環保車進入園區也進行4次消殺。公司分三個區域，有獨立動線，所有進出車輛人員都要多次消殺，把所有病毒完全消滅。」

當時北京醫院醫療廢棄物還有庫存，工廠二期工程還在施工，春節期間把各地的施工人員再調回來，隔離之後再趕工。曾建華回憶，「當時二期施工沒有屋頂，所以人頂著零下寒冬工作，很多施工人員虎口流血、嘴角凍瘡，大家

日夜加班，員工也意識到疫情嚴重性，跟著分工合作加班。」

▲北京潤泰環保科技焚燒爐工廠。（圖／記者任以芳攝）

三年來超級任務「新發地&北京冬奧會」

談到公司疫情期間處理廢棄物的轉折點，疫情第一年好不容易撐過第一階段，武漢也剛解封，大陸各地稍稍鬆口氣，曾建華公司團隊也把所有北京醫療廢棄物、新冠廢棄物處置完畢，原以為廢棄物產量會降下來，同年6月14日換北京爆發新發地疫情，整座京城進入紅色警戒。

新發地市場是大陸全華北最大生鮮蔬果批發市場，疫情爆發後大陸公安、武警立刻進駐，全面封鎖。北京盛夏十分炎熱，鐵皮屋室內輻射高溫至少超過40度以上，導致市場裡面所有魚肉都悶臭了，工作人員全副武裝進去消殺幾乎快昏倒。

曾建華說，「現場防疫人員先進去消殺，好多人都吐了，甚至有人暈倒，因為太臭了。我們工作人員去運載垃圾時也很辛苦，裡面味道真的不好聞，後來所有涉疫垃圾送往工廠焚燒時，遠遠的都能聞到烤肉香，實際上都是腐壞的食物。」

▲所有醫廢垃圾經過1100度高溫焚燒。（圖／記者任以芳攝）

北京潤泰科技環保公司管理部員工陳育安接受訪問也補充說明，工廠現場焚燒涉疫垃圾的鍋爐溫度高達1100度，工作人員穿「大白服」，從頭到腳全部武裝，體感溫度至少超過40度以上，每次換班吃飯，脫下服裝都是汗流浹背。

他指出，「焚燒爐本身輻射熱，作業溫度會比外面高4度左右，加上24小時加班運作，從早到晚都很炎熱，工廠都會準備大量的冰水，也有通風設備，實際上還是很難降溫，員工其實非常很辛苦。」

談到北京疫情這三年有起有伏，北京潤泰另一項超級任務就是接下北京冬奧會的涉疫垃圾處置。有了前期作業模式，團隊很快配合加班調度，加上作業期間是冬天，員工雖然不受「熱累」，但冬奧會每天產出大量涉疫垃圾讓曾建華的團隊吃不消。

他表示，「當時歐美疫情是高峰，北京疫情控管嚴格，拉高所有防疫標準，國外進來的選手、教練、來賓每天產出的垃圾都被視為可能涉疫的廢棄物，一天超過500噸，我們無法消化。」

最後北京政府安排生活垃圾處置場協助處理，增建華的團隊才能夠把冬奧會相關涉疫廢棄物全部處理完畢。冬奧賽事期間，共處置奧運場館重點垃圾85噸、重點醫廢457噸。疫情期間整體廢棄物處置，從2020年1月至今，北京潤泰總處理量是130250噸 ，其中涉疫廢物有42000噸，完成十分艱鉅的超級任務。

▲全程消殺確保員工安全。（圖／記者任以芳攝）

嚴格處置涉疫垃圾「沒有一名員工確診」

三年下來，北京潤泰並非一路開綠路燈作業，每逢北京疫情爆發高峰，都是最筋疲力竭時候，必須等政府前置作業完成，才能及時把廢棄物清淤。涉及層面太廣，像是疫苗注射點、發燒門診、PCR、方艙隔離等點位，每趟清運車單程距離最高到200多公里，來回快500公里，要在最短時間內載運涉疫相關垃圾，真的不容易。

北京市政府要求，清場必須早上9點進場，下午4點以後要離場，時間相當短，眼看涉疫醫療垃圾以倍數方式增加，導致運轉車調度出現困難。曾建華指出，「和交管單位協調，最後一般貨車也能上路，我那時住公司，半夜兩、三點鐘還在運輸，員工是『踩著朝日，踏著星星』作業。」

北京潤泰直到2022年4月才有其他生活垃圾場協助處理，之前是100%負責全北京所有涉疫垃圾處理，4個焚燒爐24小時運作，每隔4個月必須進行10天例行大檢修，調度時間相當緊湊。另外，除了處置涉疫醫療廢棄物，就連排放出來的氣體也層層把關。

▲北京潤泰中控室，24小時監測焚燒後氣體。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪工廠中控室，同樣24小時緊盯醫療廢棄物焚燒後的氣體變化。北京潤泰科技環保公司員工介紹，「醫療廢棄物進入迴轉窯後，經過一小時1100高溫分燒，所有感染性成分都會被些消滅，只要排出氣體有超標或異常也會立刻顯示，完全比照『歐盟』標準。」

談到這次疫情對公司的考驗？曾建華指出，「經過這次疫情之後，處理醫療廢棄物量能也會減緩，雖然對公司業績有些衝擊，但是對技術卻是進一步的提升。現在各種疾病、各種意外不斷發生，這些都是經驗的總結，可以強化組織應變能力，如果碰到類似的危機，可以更有效率的及時處置。」

▼ 氣體排放「對標」歐盟標準。（圖／記者任以芳攝）

▲嚴格把關涉疫垃圾全面消殺，疫情期間北京潤泰沒有一名員工感染確診 。（圖／記者任以芳攝）

曾建華說，「做環保的都希望對社會有貢獻，我們都是地球的過客，有機會在最為難的時候貢獻心力，承擔企業社會責任，讓我感觸很深。」

如今，大陸疫情終於宣布解封。曾建華再次感謝員工付出，疫情期間沒有一名人員確診，沒有讓涉疫醫療廢棄物二次擴散，做到為社會真正的防堵和把關。每個人無怨無悔付出成長，突破一波一波難關，成為他最感謝也感動的抗疫回憶。