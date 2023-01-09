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大陸 大陸焦點 特派現場

北京粉絲軍團大復活！　「3年沒追星」首都機場特殊風景線回來了

記者任以芳／北京報導

大陸三年艱辛抗疫，終於在昨8日迎來邊境大解封，取消入境隔離首日，蕭條的北京首都機場人氣瞬間大復活，中外媒體也十分難得被官方默許在現場拍攝，但周邊依然有大批警力維持秩序，航警高喊「讓旅客通行！讓出通道」，現場一度混亂。《東森新媒體ETtoday》記者也直擊大陸追星族出動，一路追到海關入口都沒有被阻攔，幾乎恢復到2019年熱鬧的機場日常生活。

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 首都機場1/8入境隔離解除，搭機人潮    。（圖／記者任以芳攝）

經過三年蕭條期，昨8日大陸正式解除邊境管制，入境旅客不用隔離，北京首都機場人潮有如吃大力丸，瞬間滿血大復活。《東森新媒體ETtoday》記者昨前往採訪，雖然二航廈、三航廈加起來國際航班僅10班次，但國內航線幾乎完全恢復，排隊人潮十分明顯，國內航班幾乎恢復到往日班次，加上春節前返鄉人潮，昨日機場終於出現以往熱鬧氛圍。

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 首都機場追星族大復活 。（圖／記者任以芳攝）

不只人氣恢復，北京首都機場消失三年的特殊風景線「瘋狂追星族」也大出動！昨天上午大約10點，大陸說唱歌手乃萬現身首都機場，沿路被粉絲包圍到搭機入關口。

乃萬手裡拿著禮物不斷重複說，「新年快樂，謝謝，再見，新年快樂。」粉絲不願撤退，拍到最後一刻，現場海關也見怪不怪，完全沒有阻攔。

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸偶像歌手孫亦航被粉絲包圍 。（圖／記者任以芳攝）

到了下午，大陸偶像歌手孫亦航從外省返回北京，才剛出關，同一批追星族和娛樂記者馬上人海包圍，高舉手機、相機猛拍狂拍，一路追到孫亦航到停車場才罷休，沿路都是航警也沒有阻攔，彷彿回到2019年首都機場日常追星生活。

不願上鏡頭的追星族C妹接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「將近3年沒來首都機場，今天追星的感覺很爽。以前有自己聯絡群，疫情爆發後，機場航警不讓粉絲「聚集」，如果太多人會被勸離。」

C妹說，「疫情之前，首都機場是追星族大本營，許多粉絲家族、後援會都知道偶像搭機時間，大家有空就會來追星。疫情爆發後，受限各種防疫政策，尤其要掃健康碼，時間久了也嫌麻煩。希望開放後會跟以前一樣。」

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中外媒體採訪昨採訪入境免隔離首班機旅客 。（圖／記者任以芳攝）

同樣是追逐現場，昨天首都機場航警「罕見」默許中外記者在首都機場公開採訪。但現場部署大批維安便衣、公安輔警，緊盯媒體一舉一動，甚至查驗相關證件，確認現場中外媒體是否有正式記者證。

中外媒體聚集首都機場，為了拍攝大陸解除入境管制第一天，從香港飛北京免隔離首班機旅客。不少人出關後激動擁抱親友，互相問候。現場媒體啟動「追趕跑跳碰」模式，滿場追著採訪。

大批媒體把出關口擋住，航警開始疏散人潮，不斷挑針大喊，「把通道打開，正常通行，讓旅客正常通行！讓旅客通行！」並未驅離媒體，罕見地讓所有記者公開採訪報導，其他路過旅客也好奇拍攝做紀念。

▼首都機場航警維持秩序。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 左圖是首都機場去年出境幾乎空無一人，右圖是1/8搭機人潮 。（圖／記者任以芳攝）

2020年新冠疫情爆發後，大陸嚴格封鎖邊境管制，限制民眾出行，大陸民航業遭受史上最大衝擊。舉例北京首都機場2019年旅客吞吐量是1億，位居全大陸第一，僅次於美國亞特蘭機場。疫情後首都機場成為蚊子館，沒了國際航班，國內航班銳減，遇到疫情高峰期，有如一座空城。

如今開放邊境後，大陸民眾等著報復性出國消費。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問吳姓旅行社業者說，「大陸民眾最愛去的幾個國家，像是日本、泰國、法國、英國、加拿大澳洲已經開放旅簽證，去年12月底官方宣佈今年1月8日解除入境管制後，成都出入境管理局率先正常辦理發換護照。」

她也說，「旅行業經歷三年寒冬很多同業都倒閉，撐到最後也是虧損很大，大家都在等開放後要好好賺一票，不然快活不下去。」

另外，大陸開放邊境管制後，上機規定變得更加嚴格，不少旅客習慣帶消毒用斌上飛機，現在連「含酒精濕紙巾」也不准攜帶，入關閘口沒收一大堆酒精類用品，像是乾洗手、酒精噴霧、濕紙巾等。

▼今年1/8大陸邊境尚未解封，去年底成都出入境管理局率先辦理大陸民眾護照。（圖／受訪者提供）

▲▼ 首都機場追星、1/8入境隔離解除 。（圖／記者任以芳攝）

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