　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

記者任以芳／北京-廈門報導

小三通今（7）日復航，「金廈小三通專案」首發船，金門到廈門噸「金瑞龍號」首發船準10點出發前往廈門五通碼頭，由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍搭乘首發船到廈門迎接回台民眾。大陸國台辦副主任龍明彪也參與廈門復航儀式表示，廣大台商台胞都希望透過小三通自由往返，返鄉和家人團圓，這就是民意，「民意不可違，順民意者昌，逆民意者亡」。

▲▼ 廈門五通碼頭、小三通復航 。（圖／台商提供）

▲ 小三通復航，金門首發船「金瑞龍」號。（圖／廈門台商協會提供）

小三通今正式復航，「金廈小三通專案」首發船「金瑞龍」號上午10點準時從金門開往廈門，由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍等人搭乘，迎接台灣民眾返回金門。中午12點，陳福海一行人再搭乘「金瑞龍」號從廈門返回金門，過程中只短暫停留廈門五通碼頭沒有入境。

考量大陸明8日邊境全面解封，不需要隔離，復航首日從金門返回廈門民眾不多，廈門返回金門旅客大約80人左右。等到明8日登記金門返廈門的旅客有100多人。據金門縣政府至今整體統計，「金廈小三通專案」春節前登記人數，超過2千多位金門籍台灣鄉親、陸籍配偶搭乘返鄉專班。

▲▼ 廈門五通碼頭、小三通復航 。（圖／台商提供）

▲ 小三通復航，金門縣長陳福海親自搭乘首發船到廈門五通碼頭。（圖／廈門台商協會提供）

停擺3年的小三通終於復航，大陸國台辦副主任龍明彪特地出席致詞。他首先表示，「大陸國台辦新上任主任宋濤特地交代，代表他向大家致意問候，熱誠歡迎大家乘坐小三通復航的第一班客人來廈門。對陳福海先生再次當選縣長表示熱烈的祝賀並轉告宋濤主任對陳福海縣長、陳玉珍女士和各位金門鄉親，致意問候小三通復航，這是一小步，但是可喜可賀，離不開陳福海縣長、陳玉珍女士、廣大的金門鄉親，還有廣大的台商、台胞共同的努力。」

龍明彪說，這次小三通復航實現，只是一小步，復航還是很多現實的條件。搭乘對象僅涉及金門、馬祖鄉親，還有大陸配偶，開放時間暫時只有一個月。廣大的台商台胞還是強烈希望，通過小三通自由往返兩岸，返鄉過年和家人團圓，這就是民意，「民意不可違，順民意者昌，逆民意者亡」。

龍明彪強調，大陸本著「兩岸一家親」理念，繼續為兩岸台灣同胞「做實事，辦好事，解難事」。希望廣大的台商朋友繼續不斷呼籲，早日實現小三通的全面恢復，在大家共同努力下，這一天一定會早日來到。

▲▼ 小三通復航、廈門五通碼頭 。（圖／台商提供）

▲▼ 小三通復航、廈門五通碼頭 。（圖／台商提供）

▲ 小三通復航首日，搭乘旅客約80人。（圖／台商提供）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問陳姓台商指出，自己不是金門籍，無法搭乘小三通，只能買直航機票返台。他舉例買廈門飛回台灣單程機票，換算台幣近3萬台幣。小三通一張成人船票159元或商務艙169元人民幣，換算台幣最多是715元到760元，加上金門飛回台灣機票最貴3千多台幣，怎麼算都比現在兩岸直航機票便宜。

金門縣議員陳志龍接受訪問也指出，「今天是象徵性復航，希望年後有機會開放，不然機票真的太貴，許多台幹、台青都要搶機位，也不是每個都負擔得起，返鄉路受阻。小三通終究要恢復正常交流，政府這樣做只是懲罰自己國家的人民，真的沒有必要這樣做。」

小三通廈門到金門客運航線7日起先復航。該航線由兩岸客運船舶輪流執航，每天執行一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人。戶籍設在金門地區的台灣民眾及其配偶、子女等可提前登記預約乘船。福州到馬祖的客運航線也於明8日復航，初期每周執行兩個往返班次。

▼ 福州琅岐口岸新增防疫設備。（圖／福州船務公司提供）

▲▼ 廈門五通碼頭、福州琅岐口岸防疫升級改造畫面 。（圖／廈門、福州船務公司提供）

ET快訊
Jennie搭機穿超辣！　絲襪下長腿全露比例逆天
「說你們廢物還不承認！」林智群開戰PTT連告10人　鄉民酸爆
招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣
直擊／柯佳嬿重回台南「上台突然哭了」　許光漢慌遞面紙
小彬彬「掰了3段婚姻」曝主因：配偶欄是空的
快訊／才當選剛上任！　國道酒駕追撞4車
快訊／長勤「每人加發4萬獎金」！　化解春節不出勤危機
可不可排第二！「經過就想買的飲料店」鄉民推爆這1家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

車企年終獎「一人一輛電動車」？老員工曝真實數字：往年是發現金

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

傳為求順利上市！馬雲棄螞蟻控制權　持股慘剩個位數

高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

金馬小三通春節專案首航　邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

地勤人員「蹲下撿文件」耳機線斷掉！　下秒被飛機輾壓當場死亡

解封獲特赦！　陸五部門：釋放違反疫情被羈押者、解除財務查封

《央視》罕見曝光神祕「半潛船」　可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

SONY微博帳號遭禁言！傳因「3個月前一則PO文」惹火陸網

她向主管表白被拒！2個月沒被安排工作「天天摸魚」：太快樂了

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜產後腰痛請老公倒水　他不爽：3歲小孩也會..小S臉僵

Disney+驚悚日劇《噬亡村》吃人命案　影帝女兒交出一根手指…嚇瘋！

「裡面不能掉淚」母悲痛認屍　阿公新說法：燒洗腎止血帶

陳美鳳心疼小甜甜「曾渴望愛」　不捨白家綺「公親變事主」：都是好意

丁海寅抵台！熱情和粉絲揮手　停下來「拍照+簽名」好親切

車企年終獎「一人一輛電動車」？老員工曝真實數字：往年是發現金

返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

傳為求順利上市！馬雲棄螞蟻控制權　持股慘剩個位數

高一弟詭消失震撼外網！傳「遭摘器官」藥水化屍亡　公安通報調查

金馬小三通春節專案首航　邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

地勤人員「蹲下撿文件」耳機線斷掉！　下秒被飛機輾壓當場死亡

解封獲特赦！　陸五部門：釋放違反疫情被羈押者、解除財務查封

《央視》罕見曝光神祕「半潛船」　可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

SONY微博帳號遭禁言！傳因「3個月前一則PO文」惹火陸網

她向主管表白被拒！2個月沒被安排工作「天天摸魚」：太快樂了

命理師曝「尾牙中大獎」超強開運5祕法：帶1物招財賺翻

沒錢到廟裡安太歲？民俗專家揭「一招0成本」在家DIY法

日本增463死創新高　全境飆破3000萬人染新冠

當選2024總統會讓王世堅入閣？　柯文哲笑回：讓他當監委盯別人

「魔獸聯名卡」上市了！最高回饋8％　申辦期限5／31止

病毒殘留PCR陽性！高端戰士「東京5日遊」全毀　超慘下場曝

長勤年終加碼！每人加發4萬　春節不出勤取消？工會：難以掌握

終於！經半年漫長等待　勇士伊古達拉明戰魔術復出

沈富雄／國民黨2024大位非侯莫屬　趙少康應是造王者

閨蜜「扛不住師傅體力」　女友答應3人激尬！男友綠慘：很噁心

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

大陸熱門新聞

21歲網紅飆重機對撞4死！7天前曾發死亡預言

同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰

獨／小三通今復航　陸1.3億防疫設備曝光

女童跌倒不治…留「最後禮物」救人

新娘坐大廳5小時！腳不准碰地...觀禮者：要磨脾氣

高一弟詭消失震撼外網！傳遭摘器官給高官慘死

向主管表白被拒！她2個月「天天摸魚」

大陸確診者頻現白肺　是因新冠病毒又變回去？

上海街頭燒屍影片瘋傳！陸媒揭是祭品

情色網美竟是中學音樂女師！裸誘學生對話曝

《央視》罕見曝光「半潛船」 可搶救戰損船艦及支援兩棲登陸

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

陸北方畜牧業出現「倒奶殺牛」景象 酪農業者曝：鮮乳過剩沒人收

妹懷孕變植物人　她獨顧3年出現奇蹟

更多熱門

相關新聞

小三通盼3年今復航　見家人「躍身擁吻」

小三通盼3年今復航　見家人「躍身擁吻」

等待近3年，兩岸小三通終於在今日（7）復航，由於旅客都在等大陸明日邊境全面解封免隔離，「金廈小三通專案」上午10點金門開往廈門的首發船「金瑞龍號」，只有幾名一般旅客，主要由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍等人象徵性搭乘，迎接台灣民眾返回金門，陳玉珍興奮表示，這也代表兩岸破冰的開始，希望金廈交流越來越旺、讓金門發展也越來越好。

金馬小三通春節專案首航 邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

金馬小三通春節專案首航 邱太三：逐步增加兩岸相關部門的互信

獨／小三通今復航　陸1.3億防疫設備曝光

獨／小三通今復航　陸1.3億防疫設備曝光

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

蔡英文稱願提供陸協助　他諷：蘇揆「搶藥說」言猶在耳

蔡英文稱願提供陸協助　他諷：蘇揆「搶藥說」言猶在耳

關鍵字：

小三通

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜老公賺夠用「傻眼月收曝光」！借錢嗆：妳有義務養我

蔡依林破24年最大尺度　「三點全露」震撼畫面流出

峮峮柯震東IG「曖昧1線索」爆官宣認愛！經紀人發聲

奧客把客人當店員罵：叫主管出來

2行業補班日一律放假！鄉民揭殘酷內幕

詭異山路驚見「一排飯碗」　眾人勸他快逃

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

「5生肖」農曆年前恐出大事！

今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年

發6000元被罵慘　他提「改5000神方案」！網點頭了

阿公下樓拿東西　3歲孫子墜樓摔死

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起來

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

小甜甜夫妻吵架「3防線」！

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

更多

最夯影音

更多
好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人

好友出遊妹子遭丟包休息站　2男說走就走轉頭不見後座人
老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！　公開3影片...小甜甜不忍直接報警

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

蔡依林「正面三點全露」他急摀眼　李玖哲握她手狂嚕自己腹肌

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

兒廚房搗亂幫媽切豆腐 下秒拿瀝水架完美切塊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

小甜甜老公曝3影片「先踹我才回擊」！　她見發文震驚：誰指使你說這些謊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面