返鄉機票太貴！台商呼籲小三通全面復航　龍明彪：民意不可違

記者任以芳／北京-廈門報導

小三通今（7）日復航，「金廈小三通專案」首發船，金門到廈門噸「金瑞龍號」首發船準10點出發前往廈門五通碼頭，由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍搭乘首發船到廈門迎接回台民眾。大陸國台辦副主任龍明彪也參與廈門復航儀式表示，廣大台商台胞都希望透過小三通自由往返，返鄉和家人團圓，這就是民意，「民意不可違，順民意者昌，逆民意者亡」。

▲ 小三通復航，金門首發船「金瑞龍」號。（圖／廈門台商協會提供）

小三通今正式復航，「金廈小三通專案」首發船「金瑞龍」號上午10點準時從金門開往廈門，由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍等人搭乘，迎接台灣民眾返回金門。中午12點，陳福海一行人再搭乘「金瑞龍」號從廈門返回金門，過程中只短暫停留廈門五通碼頭沒有入境。

考量大陸明8日邊境全面解封，不需要隔離，復航首日從金門返回廈門民眾不多，廈門返回金門旅客大約80人左右。等到明8日登記金門返廈門的旅客有100多人。據金門縣政府至今整體統計，「金廈小三通專案」春節前登記人數，超過2千多位金門籍台灣鄉親、陸籍配偶搭乘返鄉專班。

▲ 小三通復航，金門縣長陳福海親自搭乘首發船到廈門五通碼頭。（圖／廈門台商協會提供）

停擺3年的小三通終於復航，大陸國台辦副主任龍明彪特地出席致詞。他首先表示，「大陸國台辦新上任主任宋濤特地交代，代表他向大家致意問候，熱誠歡迎大家乘坐小三通復航的第一班客人來廈門。對陳福海先生再次當選縣長表示熱烈的祝賀並轉告宋濤主任對陳福海縣長、陳玉珍女士和各位金門鄉親，致意問候小三通復航，這是一小步，但是可喜可賀，離不開陳福海縣長、陳玉珍女士、廣大的金門鄉親，還有廣大的台商、台胞共同的努力。」

龍明彪說，這次小三通復航實現，只是一小步，復航還是很多現實的條件。搭乘對象僅涉及金門、馬祖鄉親，還有大陸配偶，開放時間暫時只有一個月。廣大的台商台胞還是強烈希望，通過小三通自由往返兩岸，返鄉過年和家人團圓，這就是民意，「民意不可違，順民意者昌，逆民意者亡」。

龍明彪強調，大陸本著「兩岸一家親」理念，繼續為兩岸台灣同胞「做實事，辦好事，解難事」。希望廣大的台商朋友繼續不斷呼籲，早日實現小三通的全面恢復，在大家共同努力下，這一天一定會早日來到。

▲ 小三通復航首日，搭乘旅客約80人。（圖／台商提供）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問陳姓台商指出，自己不是金門籍，無法搭乘小三通，只能買直航機票返台。他舉例買廈門飛回台灣單程機票，換算台幣近3萬台幣。小三通一張成人船票159元或商務艙169元人民幣，換算台幣最多是715元到760元，加上金門飛回台灣機票最貴3千多台幣，怎麼算都比現在兩岸直航機票便宜。

金門縣議員陳志龍接受訪問也指出，「今天是象徵性復航，希望年後有機會開放，不然機票真的太貴，許多台幹、台青都要搶機位，也不是每個都負擔得起，返鄉路受阻。小三通終究要恢復正常交流，政府這樣做只是懲罰自己國家的人民，真的沒有必要這樣做。」

小三通廈門到金門客運航線7日起先復航。該航線由兩岸客運船舶輪流執航，每天執行一個往返班次，上午10時由金門或廈門五通客運碼頭起航，抵達對岸後再於中午12時返回，每艘客輪的載客量約為300人。戶籍設在金門地區的台灣民眾及其配偶、子女等可提前登記預約乘船。福州到馬祖的客運航線也於明8日復航，初期每周執行兩個往返班次。

▼ 福州琅岐口岸新增防疫設備。（圖／福州船務公司提供）