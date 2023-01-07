獨／小三通今復航新增「負壓走道」　陸斥資1.3億防疫設備曝光

記者任以芳／北京-廈門報導

等了近三年，兩岸小三通今（7）日復航，受限大陸明8日邊境解封，「金廈小三通專案」金門到廈門首發船只有少量一般旅客搭乘，廈門回金門有80名金門籍乘客。《東森新媒體ETtoday》記者向陸方船務公司取得廈門五通碼頭、福州馬尾琅岐口岸整改升級最新畫面，港口特地增加負壓入關通道，負壓核酸採樣間、轉運車等硬體隔離裝備，大陸官方整體耗資1.3億台幣，因應小三通「後疫情時代」的防疫需求。

小三通今正式復航，由於旅客都在等大陸明8日邊境全面解封，不需要隔離。因此，「金廈小三通專案」上午10點金門開往廈門的首發船「金瑞龍號」只有少量一般旅客，主要由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍等人象徵性搭乘，迎接台灣民眾返回金門。

預計中午12點，陳福海一行人搭乘「金瑞龍號」從廈門返回金門，過程中只短暫停留廈門五通碼頭不會入境。截至昨6日登記，「金瑞龍」返程船班有80名金門籍旅客，

等到明8日大陸大解封，登記金門-廈門來返的旅客有100多人。據金門縣政府截至昨6日整體統計，「金廈小三通專案」春節前登記人數，超過2千多位金門籍台灣鄉親、陸籍配偶搭乘返鄉專班。

▲小三通終於復航，廈門五通碼頭1/7的首發船「迅安號」 。（圖／記者任以芳攝）

為了應對「後疫情時代」大陸政府特地斥資3200萬人民幣，換算1.3億台幣重新升級改造廈門五通碼頭和福州福州馬尾琅岐口岸。《東森新媒體ETtoday》記者也於去年12月21日前往廈門五通碼頭採訪《廈門五通碼頭現況！新增「負壓走廊」 陸客船可隨時啟航小三通 》，五通碼頭人員正常上下班，所有軟、硬體設備，船舶設備等依規定例行維修保養，陸方首發船「迅安號」也亮相曝光。

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的廈門船務公司人員指出，「迅安號」走過疫情這三年，維護保養沒有間斷過。包括船舶設備、檢測船舶主副機、舵機、航行設備等重要機器設備的運轉情況，檢查消防、救生設備配備使用情況等。「迅安號」已於3日之前，在五通碼頭第5、6號泊位模擬「靠離泊」操作試驗，以及在廈金航道完成試航。

▲上圖是五通碼頭防疫升級工程，下圖新增負壓走廊、消毒區等設施。（合成圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

三周以前記者前往五通碼頭，上下客運區正在進行工程收尾。根據船務公司提供最新畫面顯示，施工已經順利完成，原本走道新增防疫通道。廈門船務公司人員指出，「五通碼頭防疫改造工程建築約1650平方米，主要人增旅客入境通關通道、工作人員消毒休息區、防疫相關垃圾中轉站、污水處理設備用房等。」

船務公司人員強調，廈門五通碼頭改造預算約2千多萬人民幣，主要考量「後疫情時代需求」，保障小三通來反兩岸民眾健康，官方特地編列預算升級碼頭防疫設備。

▼ 五通碼頭防疫設備最新畫面。（圖／廈門船務公司提供）

▲福州馬尾琅岐口岸新增負壓核酸檢測間等防疫設備。（合成圖／福州馬尾務公司提供）

另外，與馬祖對開航班的福州馬尾琅岐口岸也做充足準備。記者拿到琅岐口岸最新改造升級照片，主要新增負壓核酸採樣間、轉運車、擔架等。海關查驗台加裝透明防護欄，出入境大廳也增隔離設備，以及區隔出一般旅客和快枕旅克的動線。

據了解，為了提升復航效用，馬尾當地政府「專案」斥資1200多萬元人民幣，包括航道清淤，碼頭、客運站場地防疫改造、設備購置等。

接受記者採訪馬尾客運船公司負責人透露，「福建省高層領導3日特地突擊驗收『兩馬』航線復航工程，一月初碼頭再次緊急清淤1.5萬立方米，預計航線總清淤有8.3萬立方米。」

他也說，不管是廈門五通碼頭，或是馬尾琅岐口岸保證「船舶適航、船員適任」。疫情停開這三年，客運船相關機械設備等，按規定細分項目，一周或一個月流輪例修，每隔三個月「大體檢」，保證客運航行機能都維持在原來功能，就是等待今天啟用通航。

▲ 廈門五通碼頭防疫升級改造畫面 。（圖／廈門、福州船務公司提供）

▼福州馬尾琅岐口岸專案編列1200萬人民幣，升級防疫設備。（合成圖／福州馬尾務公司提供）