巴紐宣布關閉駐台商務代表處　陸外交部：高度肯定和讚賞

▲大陸國家主席習近平於2018年出訪巴紐，出席獨立大道啟用儀式。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

南太島國巴布亞紐幾內亞（巴紐）外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）近日宣布，駐台商務代表處將關閉。對此，大陸外交部發言人汪文斌強調，對巴新政府宣布關閉駐台灣商務代表處表示高度肯定和讚賞，「這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

對於巴紐決定關閉駐台商務代表處，並由巴紐台北經濟代表處取代，我外交部則認為，巴紐政府是因該國長期財政困難，規劃調整一些駐外機構，巴國駐台人員則是因先前有不當行為遭調回，而台灣駐巴紐代表處「巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」的名稱、現址則不受影響。

▲解放軍海軍和平方舟醫療船抵達巴紐首都莫士比港。（圖／CFP）

公開資訊顯示，巴布亞紐幾內亞為南太平洋島國之一，擁有豐富天然資源，中國大陸在1976年10月12日與其建交至今，大陸國家主席習近平曾在2018年11月前往巴紐訪問，並在該國首都暨第一大城莫士比港出席由大陸援建的獨立大道移交啓用儀式。

至於巴紐這次將「駐台灣商務代表處」關閉，改由「駐台北經濟代表處」代行其職，大陸外交部給予其高度肯定和讚賞，汪文斌也表示，「這再次表明堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。」

