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大陸 大陸焦點 特派現場

江蘇將每年砸逾22億發展IC產業　博士人才資助135萬

▲▼晶片。（圖／CFP）

▲大陸晶片業遭美國政府多次制裁。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近年砸重金推動晶片相關產業發展，江蘇省更是計畫每年安排不低於5億元（人民幣，下同，約新台幣22億元），支持集成電路（integrated circuit，縮寫IC）研發等。

據《澎湃新聞》報導，江蘇省工信廳官方網站近日公開徵求《關於進一步促進集成電路產業高質量發展的若干政策》的意見，共計26條，其中包括不少「真金白銀」的支持條款。

《政策》提出，財政支持方面，江蘇集成電路產業發展領導小組統籌省級現有各專項資金加大對集成電路產業的投入力度，省戰略性新興產業發展專項資金等每年共計安排不低於5億元，重點支持集成電路產業前瞻與關鍵核心技術研發、科技成果轉化、科技創新平台建設、關鍵核心技術（裝備）工程化攻關、重大產業化、智慧化改造數字化轉型、公共平台建設、自主品牌企業培育。

在企業支持方面，涉及方麵包括項目用地、稅收優惠、環境容量、能耗指標、人才引進等，對首次入圍中國企業500強的集成電路企業給予100萬元獎勵。

鼓勵和支持集成電路企業加強資源整合，對企業按照市場化原則進行的並購重組，符合條件的按不超過並購企業對目標企業實際出資額（支付現金部分）的5%給予補助，最高不超過2000萬元。

在產業人才方面，《政策》提出，對產業急需的頂尖人才和團隊，一事一議、特事特辦給予專門支持，常態化組織集成電路行業人才交流和專項引才活動，建立集成電路領域專業性、行業性省級人力資源市場，鼓勵通過高端獵頭、社會組織等引進海外集成電路核心技術人才及團隊。

另外，支持重點企業設立博士後站，按每人30萬元（與新台幣135萬元）標準，遴選資助一批集成電路領域國內外優秀博士到江蘇從事博士後研究，加快培育一批青年科技人才後備力量。

至於高校學科建設，將優先支持高校集成電路相關學位點佈局及平台建設，對具有博士、碩士一級學科授權點的高校每年每個點分別給予600萬元（約新台幣2690萬元）、400萬元（約新台幣1795萬元）的支持，對獨立設有集成電路相關學院的高校每年每個學院給予400萬元的支持。

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