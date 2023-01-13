　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

擴大防火宣導寫春聯　提醒民眾用火用電安全受歡迎

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全，尤其使用室內燃氣熱水器要保持通風良好 ，以免一氧化碳中毒。

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另現場特地安排消防替代役男林杰民（成大實習醫師）為鄉親量血壓，並提醒注意健康及飲食型態，讓鄉親倍感溫馨。

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一旁是由李宗翰議員舉辦的寫春聯活動，多位書法大師揮毫寫下民眾的新年願望，好張貼於門前喜氣洋洋祈福平安健康。

東原消防分隊長陳中和、小隊長莊昇彭、隊員黃裕棋、陳國淵、林泰志、廖啟任、蔡峰昌等人另準備了住宅用火災警報器、 限量住宅用火災警報器防疫口罩、義消召募、防範電氣火災與弱勢族群及老人用火用電安全等宣導資料來進行防火宣導。

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東原國小幼兒園小朋友也來到現場，書法大師揮毫Q版兔春聯，讓小朋友覺得相當新奇可愛，童言童語祝賀消防叔叔新年快樂，現場活動熱鬧滾滾。

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第一大隊石家源大隊長則表示，年節將至，民眾用火用電增多，尤其冬天日夜溫差大記得要保暖，使用爐火人離火熄，記得裝設住宅用火災警報器，使用電暖器周圍不可擺放易燃物，避免引發火災事故，大家可以平安過個好年。

ET快訊
快訊／送走「陛下」被罵翻！汪總怒駁得寸進尺：有房有車還要換更
快訊／突被喊Thank You！　洋將辣妻火大開轟
住院氧氣機太吵　她怒關掉...隔壁床病患身亡
掛牌才10天！600萬BMW M3撞毀　修車廠員工慘了
竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光
快訊／射殺安倍　檢方「殺人罪」起訴山上徹也
詐領128萬助理費　前副議長遭起訴
快訊／15歲青少年染疫亡！　本土+21384、增53死
女星「吃超商即期品」被認出！　戶頭剩幾百塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節花蓮旅宿不漲價！協會宣誓自律：旅客玩得安心住的放心

年味濃！台電台東區處邀請書法名家　大廳現場揮毫贈春聯

春節何處去？台東大地藝術系列120件作品　打造無牆山海美術館

把關春節食材！花蓮食品簡易篩檢試劑　年貨大街開賣免費送

台東年節前舉辦緊急救災救護演練　營造優質旅遊環境

里港警化身叫賣哥　一邊掃街一邊叫賣「165反詐騙」

春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

「無災兔U、平安兔U」　萌兔消防門神好吸晴！

擴大防火宣導寫春聯　提醒民眾用火用電安全受歡迎

太幸運！派出所前爆胎　都蘭熱心女警立馬協助更換

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

春節花蓮旅宿不漲價！協會宣誓自律：旅客玩得安心住的放心

年味濃！台電台東區處邀請書法名家　大廳現場揮毫贈春聯

春節何處去？台東大地藝術系列120件作品　打造無牆山海美術館

把關春節食材！花蓮食品簡易篩檢試劑　年貨大街開賣免費送

台東年節前舉辦緊急救災救護演練　營造優質旅遊環境

里港警化身叫賣哥　一邊掃街一邊叫賣「165反詐騙」

春節長假何處去？台東大地藝術系列作品　打造無牆美術館

「無災兔U、平安兔U」　萌兔消防門神好吸晴！

擴大防火宣導寫春聯　提醒民眾用火用電安全受歡迎

太幸運！派出所前爆胎　都蘭熱心女警立馬協助更換

蘇花公路中斷！海上接駁「331人、169輛車」　交長要求增人力處理

對抗環境病毒　家事達人：善用智慧科技家電助攻新年大掃除

不用花大錢！拿遮瑕膏畫4筆就能輕鬆提拉　讓臉看起來小又緊

停飛1404天　波音737 Ｍax在中國大陸復飛

梨泰院慘案最終調查出爐！23官員遭移送　高官「斷尾求生」全沒事

快訊／送走「陛下」被罵翻！汪總怒駁得寸進尺：有房有車還要換更大

贛州共青團常委「15歲參加工作」惹議　官方解釋：在母親的奶茶店幫忙

29歲饒舌歌手當爸！女兒面前融化　「爸爸的音樂給妳第一個聽」

友邀烤肉過夜…色男竟拉6歲女童手猥褻！挨告認錯下場慘兮兮

快訊／太陽突喊「Thank You」被罵翻！洋將辣妻「帶球」上機怒轟

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

國2女父母雙亡、伯父也走了　枋警助度難關

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

梁全順副局長功成身退

北外環3期道路通車

南科「園慶」加徵才周六開跑

到山上賞花還可領紅包袋

南消五大隊提升企業自主防災應變能力

圓宗長老圓寂　總統府頒褒揚令

春節1天6000人往返離島　富岡港改善工程完工

萌兔消防門神好吸晴！

更多熱門

相關新聞

「兔來萬安」春聯惹議　王世堅酸：建議蔣萬安在北市府立銅像

「兔來萬安」春聯惹議　王世堅酸：建議蔣萬安在北市府立銅像

台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」春聯，但因將台北市長蔣萬安的名字當吉祥話，引發爭議。台北市議員王世堅今（12）日就大酸，蔣萬安這個舉動頗有他們「父祖輩之風」，前總統蔣介石之前也是到處題詞、題字，他建議，蔣萬安可以在北市政府立一尊「蔣萬安銅像」供市民崇拜。

禁馬屁文化！蔣要局處別再用名字做文宣

禁馬屁文化！蔣要局處別再用名字做文宣

南消四大辦理防災座談會

南消四大辦理防災座談會

北市春聯有「萬安」　王世堅酸這句

北市春聯有「萬安」　王世堅酸這句

2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許新突破

2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許新突破

關鍵字：

防火宣導春聯用火用電安全

讀者迴響

熱門新聞

中壢「英代外語」無預警倒閉　逾200師生求助無門

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

館長遭槍擊案定讞　寶和會主謀重判16年

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面