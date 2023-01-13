擴大防火宣導寫春聯　提醒民眾用火用電安全受歡迎

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊東原消防分隊，13日上午8時30分在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理119防火宣導寫春聯活動 提醒鄉親用火用電安全，尤其使用室內燃氣熱水器要保持通風良好 ，以免一氧化碳中毒。

另現場特地安排消防替代役男林杰民（成大實習醫師）為鄉親量血壓，並提醒注意健康及飲食型態，讓鄉親倍感溫馨。

另一旁是由李宗翰議員舉辦的寫春聯活動，多位書法大師揮毫寫下民眾的新年願望，好張貼於門前喜氣洋洋祈福平安健康。

東原消防分隊長陳中和、小隊長莊昇彭、隊員黃裕棋、陳國淵、林泰志、廖啟任、蔡峰昌等人另準備了住宅用火災警報器、 限量住宅用火災警報器防疫口罩、義消召募、防範電氣火災與弱勢族群及老人用火用電安全等宣導資料來進行防火宣導。

東原國小幼兒園小朋友也來到現場，書法大師揮毫Q版兔春聯，讓小朋友覺得相當新奇可愛，童言童語祝賀消防叔叔新年快樂，現場活動熱鬧滾滾。

消防局第一大隊石家源大隊長則表示，年節將至，民眾用火用電增多，尤其冬天日夜溫差大記得要保暖，使用爐火人離火熄，記得裝設住宅用火災警報器，使用電暖器周圍不可擺放易燃物，避免引發火災事故，大家可以平安過個好年。