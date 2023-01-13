南消梁全順副局長　在地深耕服務42年功成身退

▲台南市消防局梁全順副局長（右），將於16日屆齡榮退，消防局辦理歡送感恩茶會，李明峯局長等人致贈紀念品及梁副局長閨女親送花束，代表消防精神傳承，畫面溫馨感人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局梁副局長全順，將於16日屆齡榮退，台南市消防局為感恩梁副局長在消防領域上，無怨無悔付出貢獻42年，13日於消防局辦理歡送感恩茶會，活動圓滿成功。

歡送感恩茶會除消防局各一級主管以上人員參加外，特邀請台南市消防之友會許理事長叙超、台南市義消總隊黃總隊長崇銘及顧問團鄭總團長春發率副總隊長及大隊長幹部等人蒞臨共襄盛舉，茶會中除由消防局李局長明峯代表消防局偕同義消黃總隊長及消友會許理事長分別致贈退休紀念品外，並由消防局員工梁技佐雅筑（梁副局長閨女）親送花束，代表消防精神傳承，畫面溫馨動人。





梁全順副局長表示，非常榮幸跟各位同仁共事多年，除工作上共同為消防安全打拼外，大家也建立非常深厚友情，職務是一時的、朋友是永遠的；回憶過去每個人都有自己的故事，一個戰士在場上42年不可能沒有傷痕，但這些傷痕讓我的人生更加豐富，同時感謝在職場旅途中能夠跟各位一同搭上消防這班列車；也由衷感謝生命中能遇幾位貴人適時相助才能仕途平順，在退休前夕給各位消防後輩們奉上一句座右銘「廣結善緣」與大家共勉，在關鍵時刻自然就會有貴人相助。

李明峯局長也表示，梁副局長才華洋溢在消防局貢獻上是大家有目共睹，在此祝賀他順利功成身退，未來將是消防局最有力的後盾，其意義非凡，相信在其鼎力協助下，共同建立一支清廉、團結更具有高效率的救災團隊，繼續來保障臺南市民生命財產的安全，希望大家持續一同努力。