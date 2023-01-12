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守護民眾及南科園區防火安全　南消四大辦理防災座談會

▲台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強列管場所防火用電安全，台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與，期能保障業者財產，提高全民防火警覺及建構安全生活環境。

▲台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座談會分有「消防安全設備」、「居家安全」、「公共危險物品」及「防火管理」等四大主題，由消防人員逐一將消防安全設備、檢修申報、防焰物品、公共危險物品、爆竹煙火液化石油氣、燃氣熱水器、防火管理等法規重點及增修項目與業者溝通，避免業者因不熟法令而違規受罰。並提醒所有與會人員居家用火用電安全、應裝設住宅用火災警報器、如何防範一氧化碳中毒及建構不易起火且易於避難的環境等。

▲台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過程中，消防人員以簡報說明消防法規增修重點，並以2022年工廠火警頻傳造成重大損失為例，讓業者加深印象。居家用火用電安全宣導部分則以有獎徵答炒熱氣氛，提醒用火用電安全及人離火熄的重要性，現場反應熱烈。

第四大隊大隊長蔡國保表示，希望藉由座談會增加轄區業者對消防業務的了解，尤其轄內列管南科園區高科技廠房及公共危險物品場所眾多，一旦發生重大火警可能造成人命傷亡及重大經濟損失，更需要業者遵守法規及自律。將持續加強取締消防安全設備及公共危險物品的違規業者，以維護市民及南科園區的安全。

▲台南市消防局第四大隊於12日上午辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，大台南市除了由消防人員來守護外，也要靠企業有自己的財產自己保護的防火防災精神，平時就要依法做好防火管理，以降低火災發生風險。並提醒民眾居家應裝設住宅用火災警報器，一旦發生火警能及早發現且即時逃生。

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