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春節出遊潮將至　南消五大隊提升企業自主防災應變能力

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年春節長達10天，國內的疫情平穩，相關管制措施也逐步解封，大大提升民眾出遊意願，台南的觀光景點眾多，台南消防第五大隊預期將有大量遊客湧入台南，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美企業創辦人許文龍先生在建立奇美博物館時，期許該館會是「一座屬於大眾的博物館」，他更表示：「好的文物不能只是自己欣賞，也要分享給更多人欣賞；收藏文物不能只是自己喜歡的品味，更重要是大眾都能欣賞的風格。」充分體現取之於社會、用之於社會的精神，參訪過奇美博物館的人很多，但絕大部分的人都不知道進館前必經的繆思湖，其實在災害發生時也能發揮作用，奇美博物館特別在湖邊設置了大型的消防幫浦，於館內甚至是鄰近場所發生火災時，可供消防車就近取水使用。

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊特別於1月11日辦理演練，加強與館方溝通聯繫及取水相關機制，以減少長途取水所耗費的時間，使奇美博物館這個「大眾的博物館」不僅止於文化藝術層面，更擴展到了安全保護層面。

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，第五大隊也在1月13日，於歸仁區的徠歸仁飯店辦理了消防搶救演練以及企業本身的初期自主應變演練，以因應春節期間大量遊客入住，遭遇火災發生時的相關緊急應變措施，本次演練除了要求消防人員的戰技訓練外，更加強內部員工的災時應變，以及與消防單位協調合作的能力。

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，災時的良好搶救效率除了平時消防弟兄的精實訓練外，更仰賴災前救災設備的整備，以及場所內部員工的初期應變機制，奇美博物館於湖邊設置消防幫浦著實為鄰近的場所建立一層堅實的防護層，徠歸仁飯店也建立了內部應變機制，是很好的示範。

▲台南消防第五大隊，特別針對轄內奇美博物館及徠歸仁觀光飯店辦理相關演練，以提升場所救災設備熟悉程度，以及救災戰術之運用整合。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，該局於去年開始推動企業初期災害應變輔導計畫，以期輔導在地企業強化防災與減災作為，透過互動式兵棋推演與實兵演練，幫助企業建立災害發生時內部人員的應變機制，輔導推動企業自主防災相關作為，消防單位抵達現場後亦能協同進行救災，今年亦將持續積極推動，與企業共同努力將災害損失降到最低。

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