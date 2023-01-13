內政部今公布詐騙手法前三名！　排名第一竟是「假網路拍賣」

▲內政部公布111年詐騙手法「假網路拍賣」排名第一。（圖／內政部提供，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

內政部13日公布111年詐騙手法前3名，其中排名第一為「假網路拍賣」，第二名為「假投資」，第三名為「解除分期付款」。內政部提醒，若遇有任何可疑狀況，或是面對不熟悉的投資模式應謹慎判別，再三考量切勿急躁，並立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

針對排名第一的「假網路拍賣」，內政部表示，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡。因此，若商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，呼籲民眾網購應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，勿與賣家私底下用通訊軟體交易。

另對排名第二的「假投資」，內政部說明，詐騙集團常利用濫發簡訊吸引民眾點擊連結加入LINE，或以社群軟體丟陌生訊息主動認識，慫恿民眾操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等，用高獲利吸引民眾投資，初期小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒立即音訊全無，讓被害人求償無門。內政部提醒，高獲利必定伴隨高風險，在投資前應做足功課，只要標榜穩賺不賠、保證獲利的一定就是詐騙。

至於排名第三的「解除分期付款」，內政部指出，詐騙集團竊取網路個資後，假冒客服及銀行人員的模式詐騙，佯稱訂單出錯導致重複分期扣款，需配合操作ATM才能取消，藉機詐財得逞。內政部強調，ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能，民眾務必要提高警覺，不要輕信來電資訊。

內政部呼籲，不管詐騙手法如何變化，小心求證為防詐不二法門，民眾若接獲疑似詐騙電話、假投資廣告或陌生簡訊要求加入LINE ID等情形，可利用165全民防騙網的搜尋欄位，打上關鍵字就可查詢是否為遭通報過的電話、網站、LINE ID或其他詐騙資料。

內政部表示，為展現打擊詐騙的決心，他們已與其他部會橫向合作，訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，由「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等4大面向來破解詐騙手法，以期達到「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的終極目標。未來他們也將透過公布詐騙排行榜，讓國人對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，不要慌張，可先撥打165反詐騙諮詢專線求助，以保障財產安全。