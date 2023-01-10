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社會 社會焦點 保障人權

走定了！　南市警局長方仰寧親曝「將調離職務」

記者黃翊婷／綜合報導

內政部代理部長花敬群、警政署署長黃明昭日前證實高階警官將出現異動，外界猜測台南市警局局長方仰寧可能遭拔官。對此，方仰寧9日晚間證實，已被告知將調離職務，目前還不知道會調到何處，也不清楚會由誰接任，一切尊重長官的安排。

▲台南市警局長方仰寧表示，將維護第4屆議員人身安全，作好預防性保護措施，絕不容暴力及不法介入正副議長的選舉，有查獲任何不法，絕對嚴予究辦到底。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲方仰寧親口證實將調離職務。（資料照／記者林悅翻攝）

方仰寧的愛將台南市警局三線一星秘書室主任莊武能疑似涉及婚外情，還捲入恐嚇取財案，不僅當場拒捕，甚至開車衝撞警方，直到警員連開8槍才乖乖就範，台南市警局2日召開考績會決議，改記2大過免職。消息傳開後，當時外界便猜測，方仰寧有可能遭拔官。

接著，花敬群3日被問到近期國內發生多起嚴重治安事件，例如桃園角頭遭當街槍殺，又發生台南警界醜聞，他回應，該案令人痛心，但懲處必須有所依據，方仰寧的職務涉及整個高階警官調動規劃，警政署會有相關規劃和建議，內政部、行政院也會有通盤檢討。

黃明昭進一步說明，台南警局一案相關主官管自請處分的部分，會依照最近高階主官異動來進行通盤規劃；對於桃園角頭遭當街槍殺一案，警政署和各縣市警局都把肅槍當作重要工作，經年累月查緝槍枝，一發生槍擊案件就會成立專案小組全力查辦，也會查緝改造槍枝的場域、針對進口源頭管理，嚴格監管，減少槍枝在市面上流通的機會。

如今警界大洗牌，3線3星以上高階警官將進行調動。方仰寧9日晚間證實，已被告知將調離職務，但目前尚不清楚會調到哪裡；至於外傳可能會由警政委員廖宗山接任台南市警局一事，他表示不清楚會由誰接任，一切尊重長官安排。

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