《平均地權條例》三讀　花敬群：不影響正常交易

記者陳家祥／台北報導

為打擊炒房行為，立法院會10日三讀修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。面對建商的憂慮，內政部代理部長花敬群10日受訪表示，「對於基本的需求、交易以及廠商正常營運行為，基本上不會有直接的衝擊和影響」。

▲內政部代理部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）



花敬群表示，感謝立法院全力支持，《平均地權條例》可以順利完成三讀程序。這次平均地權條例的修法，是為了要抑制過往房地產市場的炒作歪風，「對於基本的需求、交易以及廠商正常營運行為，基本上不會有直接的衝擊和影響」。

花敬群說，房地產市場或住宅體系是為了服務人民的生活和居住需求，政府希望這部分的功能可以被突顯、被強調，能夠持續降低炒作、投機的行為，這是國人期待的結果。

另外，業界擔心中小型建商會有倒閉潮，且建商公會也聲明痛批政府製造問題？花敬群說，市場會有它的機制，對於體質比較有問題的廠商，就機制面後續再來觀察是否會有類似問題發生，「若需要相關協助支援的體系，我想政府也不會完全袖手旁觀」。

花敬群說，大家都期待的是，市場整體健全、穩定，是更重要的基礎，短期的一些衝擊或是波折，都可以調整、補救，但完整健全的體系是更重要的政策思考。