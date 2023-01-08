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火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

▲▼火災,火場,著火,災害,失火,火燒厝,起火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲火災發生應先大喊示警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

火場的每一秒、每個行動都會影響到生死。內政部分享火災應變的三個步驟，最先做的不是滅火、打119，而是大喊失火，示警他人。

發現家中電器起火，你是先衝回房間搶救重要財物，還是趕快拿滅火器滅火，或找手機打119尋求救援？內政部發文提醒，其實正確的首要步驟應是「大喊失火，示警他人。」即便你第一時間發現火災，並順利逃離火場，但家中正在熟睡、做其他事的家人，卻可能因沒有得到警示，在最後一刻才發現火警，最終導致憾事發生。

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因此火場應變中，有重要的三個步驟：

1. 示警：大叫有火災

2. 應變：小火快跑、濃煙關門

3. 安全後打119報案

內政部表示，大喊幾聲「有火災！」只需要幾秒鐘的時間，卻能拯救大家的生命，千萬不要忽略了這個重要的步驟。並呼籲民眾可安裝住宅用火災警報器，能24小時隨時偵測濃煙或高溫，在火警第一時間發出警示。

而根據消防署統計，「電氣類火災」是目前造成火警的第一名原因。內政部也提醒，高功率電器應使用獨立插座，避免使用延長線，造成延長線溫度過高起火。

最簡單分辨高功率電器的方法，就是看電器是否能「即時產生熱能」。像廚房裡的電鍋、烤箱、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗機；房間裡的吹風機、電暖爐、熨斗等，都是常見的高瓦數的常用家電。

對家庭火災來說，最可怕的就是「不知道高功率電器不能使用延長線」。內政部示警，加上使用沒有過載保護裝置、材質也不耐燃的舊式延長線，延長線默默升溫超過百度，最終引起電線走火只是時間問題。提醒民眾，使用這類電器時記得將它們安插於獨立插座，太舊的延長線也趕快更換，以避免電器類火警。

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