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大陸 大陸焦點 特派現場

前律師時隔1年再探「鐵鏈女」　村口設管制哨...登記被標註「可疑」

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲徐州「鐵鏈女」事件在2022年初引起社會關注。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

「頸栓狗鏈」的徐州8孩母親事件在2022年初鬧得沸沸湯湯，導致社會一時嚴查人口拐賣案件，還讓事發地豐縣歡口鎮一眾官員被摘掉烏紗帽。事隔1年，曾為大陸百強律師排名第二、專精刑事辯護的李莊再探董集村，沒想到不僅被擋在村口的管制哨前，找來警察排解仍無果，最終連村子都沒進去，遑論看到鐵鏈女和8名孩子的現狀，令他相當感慨。

▲前律師李莊時隔1年再度前往「徐州鐵鏈女」發生地，結果被擋住不讓進村。（圖／翻攝微信公眾號）

▲鐵鏈女居住的董集村村口設置關卡，管制人員進出。（圖／翻攝微信公眾號）

李莊昨（11）日在個人微信公眾號上刊文，標題為「豐縣行」，詳述前往探視鐵鏈女的過程。對於探視動機，李莊表示，鐵鏈女怎樣了，她的八個孩子現在如何，快過年了，律師同行們很關心，不少人捐款捐物，委託我去看看。

李莊在距離董集村約四五百公尺處便發現村口有人把守，還用路障阻攔，村幹部朝他走去，招手示意將車停下。經過這名村幹部一番詢問，李莊回答是要去董志民家，探視那8名孩子，隨後便被要求要到一旁的貨櫃屋中登記。

▲前律師李莊時隔1年再度前往「徐州鐵鏈女」發生地，結果被擋住不讓進村。（圖／翻攝微信公眾號）

▲前律師李莊前往探視「徐州鐵鏈女」被要求登記姓名，備註欄還被填上可疑兩字。（圖／翻攝微信公眾號）

李莊登記完後，工作人員在備註欄填上「可疑」兩個字，村幹部不僅不給進村，對李莊的詢問也沈默低頭不語，就這樣僵持到中午，李莊決定離開時，他發現一輛白色車輛將其退路堵死，周圍還竄出不少人。

李莊見狀立即報警卻沒人到場處理，直至李莊說已經發生肢體衝突，才有兩名警察到場。在警察的詢問下，李莊心想，「我們就是看看孩子，該過年了，慰問一下，一個公民關心另一個公民，需要授權？」

隨後，第二輛警車抵達現場，一名貌似主事者的警官告訴李莊，要到縣委宣傳部報備，李莊雖極度不滿，仍在交涉未果的情況下無功而返。文末，李莊寫著，「鐵鍊女的命運，八個孩子的現狀，揮之不去的情結。」

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