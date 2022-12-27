父母入獄無人管！4歲童遭姐姐朋友虐待至死　最小施暴者才15歲

▲馬來西亞一名男童被姐姐的朋友虐待至死。示意圖，非新聞當事人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名4歲男童因父母坐牢被交託給同父異母的姐姐照顧，隨後姐姐又將男童轉交給朋友看管，沒想到男童卻不幸遭姐姐的朋友虐待，送院搶救後仍因傷勢過重逝世。目前警方已將涉事的5人帶返警局調查，而其中年齡最小的嫌犯只有15歲。

綜合當地媒體報導，這起可怕的虐兒案發生於南馬柔佛（Johor）。年僅4歲的男童因為父母販毒入獄，被帶到姐姐家中照顧，但後來姐姐又將他交給朋友看管，沒想到竟釀成了這起悲劇發生。

警方表示，一名23歲男子在23日傍晚6時45分到峇株巴轄（Batu Pahat）警局報案，聲稱男童被虐待至昏迷後，將男童送到醫院搶救。警方展開調查後，在一處民宅尋獲手機充電器、長達1公尺的鐵棒、衣架、機車升降桿等疑是用來虐待男童的物品。

於是，警方立刻展開了逮捕5名涉事嫌犯的行動，並在24日晚上9時45分成功捕獲涉嫌施暴的3男2女。抓到人後，警方以「父母和監護人疏忽照顧孩子，導致孩子暴露在危險下」的罪名調查此案。報導稱，嫌犯的年齡介於15至37歲之間。

受害男童自23日被送院後，歷經了連續3天的搶救，可惜最後仍因傷勢過重，不幸於26日傍晚6時40分逝世。由於男童目前已過世，因此此案將重新以謀殺方向展開調查。