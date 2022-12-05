疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

▲小桃子經24天搶救，仍在2日不幸離世，檢方表示將在本周進行解剖釐清死因。（圖／家屬提供）



記者許權毅／台中報導

台中市1歲女嬰「小桃子」疑遭保母虐待案，女嬰母親發文證實，女兒在搶救24天後不治，12月2日離世。台中地檢署2日立即前往相驗，檢方強調仍無法釐清確切死因，預計本周內進行解剖釐清。

小桃子母親11月中召開記者會，還原11月8日當天將女兒送到蔡姓保母家，當天下午接到對方電話指稱孩子有異狀，經醫師診斷為顱內出血，醫師認為是遭到外力重創導致。2人在記者會上通話，蔡女堅稱沒有傷害小孩，被質疑刪除監視器畫面一事，蔡女則否認，並表示完全配合警方調查。

檢方查出，蔡女照顧小桃子與另一名2歲兒童期間，將小桃子與2歲童獨自留在住處後外出，為掩飾其外出行為，竟於小桃子的「寶寶日誌」APP上，不實登載其相關照護情況，並在當日下午，傷害小桃子造成其有急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等重傷害，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，於11月23日拘提蔡女到案，訊後依重傷害罪聲押獲准。

▲小桃子母親PO出孩子從滿月到抓周的紀錄照片，引人鼻酸。畫面經變色、打碼處理。（圖／截取自當事人臉書）



檢方表示，2日經由清水分局通報被害女嬰不幸死亡，當日立即前往相驗，女嬰致命傷以及確切死因仍無法確定；檢方將在本周內進行解剖釐清死因，嚴查究辦，以慰死者及家屬，並保護兒少安全。