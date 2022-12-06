獨／台中小桃子母批「上新聞才要保母強制停托」　社會局回應了

記者許權毅／台中報導

台中1歲女童「小桃子」疑遭蔡姓保母虐待案，經24天搶救仍宣告不治，檢方今（6）日進行解剖釐清死因，小桃子父母皆到場。小桃子母親痛批中市社會局沒有積極作為，大多都是靠自己主動聯繫社工、督導或組長，但得到的回應也都很簡短、很「官方」，事發後也沒要求保母立刻停托，直到上新聞後才停托。台中市社會局表示，當時案件在調查中，無法禁止保母收托，但案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，並停托一周。

▲台中1歲女嬰小桃子疑遭蔡姓保母虐待，搶救24天後仍不治，今日檢方進行解剖，小桃子父母皆到場了解情況。（圖／記者許權毅攝）



「小朋友原本有一個很美好的未來，就斷送在保母手中」，小桃子母親悲痛說道，在這24天內孩子只能靠插管、注射「維持生命」。她表示，從案件開始到今天，主要的聯繫窗口是一名社工，但得到的訊息很簡短，都還需要轉給其他單位，但也不想為難基層社工，轉而嘗試打電話到社會局找更高階主管，但也沒有積極的作為，回應也都是很「官方」。

▲小桃子母親表示，檢方說明目前仍需要送驗才能釐清真正死亡原因。（圖／記者許權毅攝）



其中，讓小桃子母親最在意的便是沒有立即停托，讓其他小孩處於風險之中。她說：「我希望社會局能夠積極重視，一開始沒有強制停托，回應都說還在調查階段，沒辦法讓保母停止托育其他小孩，但直到新聞報導出來後，馬上就停托。」她認為，社會局應該當下就立即阻斷可能事件再發生，還表示因為「其中一位家長還沒找到新保母」，認為是把責任推給那位家長，最終到事發三周後才強制暫停。

▲小桃子2日不幸離世，小小身軀還要接受解剖之苦，讓父母相當心疼。（圖／家屬提供）



台中市政府社會局回應，媽媽在做孩子拔管決定前有先打電話給督導，捨不得看孩子這麼辛苦，才會做此決定，督導有肯定媽媽做這個決定不容易的心情。通完電話之後隔天就接到醫院通知孩子的消息，這兩天督導想說先不打擾，周一已聯絡關心案母並了解喪葬是否有需協助。

社會局說明，當時案件在調查中，無法禁止保母收托，但案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案，停托一周後，其中一位家長在隔週自行恢復托育，社會局以人身安全為由要求停托，積極協助媒合新的保母，因此至保母收押時已無孩子托育給該名保母。

社會局表示，基於台中地檢署與法院羈押蔡姓保母的理由，社會局依照兒少法26之1條，廢止保母登記證；另考量安全，保母家已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪，確保照顧情況。

小桃子母親拿出手機，翻找著相簿裡滿滿的照片，全是孩子一天天的成長紀錄，看見小桃子或坐或爬的模樣，大多無異狀，她也說，孩子不會表達哪裡痛，哭泣也可能是其他因素，很難察覺是否有遭虐。研讀過其他判決案例，小桃子母親並無奢求重刑，她說希望至少被判刑10年，但他們真正盼望的，是小桃子仍健康活在世上。

▲▼台中小桃子案，今日檢方率法醫進行解剖，希望能儘速釐清死因。（圖／記者許權毅攝）



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