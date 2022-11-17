補教男師虐殺流浪貓！送養協會依「愛心合約」怒討72萬賠償

▲趙姓補習班男師透過流浪貓協會領養貓咪，事後貓咪卻離奇死亡，因而被協會懷疑有虐貓嫌疑，怒對趙男提告求償。（示意圖／翻攝自CC0圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

北市從事補教業趙姓男子，透過「台北市支持流浪貓絕育計畫協會」領養「花生」和「巧克力」2隻貓咪。豈料他竟多次重擊「花生」導致死亡，刑事部分趙男被依違反動物保護法判處拘役50日，併科罰金23萬；協會也對他提出72萬5467元損害賠償訴訟，士林地院審結，日前判決出爐。

趙男2019年5月透過協會，領養「花生」和「巧克力」2隻貓咪，雙方簽訂愛心認養協議書，明訂浪貓仍屬協會所有，如需轉讓須經協會同意，但趙男卻在同年10月15日間，持鈍器重擊花生，造成花生因多重器官出血、壞死，最後不幸死亡；隨後趙男告知協會，花生死亡，欲將花生直接送往火化，所幸被工作人員及時阻止，將遺體領回送往解剖，追出趙男兇殘行為。

刑事責任部分，趙男被台灣高等法院依動物保護法判處拘役50天，併科罰金23萬元確定；協會另提民事訴訟主張，趙男領養2隻貓時，雙方有簽署愛心認養協議書，約定先由趙男試養半年，若期間無違反協議且貓隻適應環境，半年期滿再讓與所有權。

趙男卻在試養期間攻擊「花生」致死，故請求貓隻價值損失新台幣2萬5467元、精神慰撫金50萬元、律師費用20萬元。

法官認「花生」應該是2018年7至8月間出生，原為流浪貓，品種不明、短毛橘白相間毛色公貓，在2019年1月間絕育，年齡約1歲，認價值1萬元為適當；至於協會提出50萬精神賠償，法官認該協會為法人，並無精神痛苦可言，故駁回精神撫慰金請求。

另外，刑事、民事訴訟，是因趙男虐貓而起，而協議書第16條清楚寫，若若雙方產生訴訟，「有過失一方」須負擔他方律師費，故判趙男須賠20萬律師費用，趙男共須賠償21萬給協會。